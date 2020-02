Secretar de stat ALDE: Am impus o schimbare de paradigmă

Claudiu Daniel Catana, secretar de stat din partea ALDE la Ministerul Tineretului si Sportului, a transmis marti ca a inceput sa fac mici schimbari de `paradigma' la minister.

„Transparența, implicarea și găsirea soluțiilor optime sunt câteva dintre dezideratele cu care am pornit la drum atunci când am preluat funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului. Ca tânār si iubitor al sportului, sunt obșinuit să joc după reguli. Pentru că doresc transparență totală, am impus o schimbare de paradigmă. Prima dintre noile reguli este aceea ca ușa biroului meu să rămână deschisă în permanență, atunci când sunt înăuntru.

Schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Stephen Covey spunea că „dacă îți dorești schimbari mici în viața ta, lucrează la atitudine. Dacă vrei schimbari mari și importante, lucrează la paradigmele tale.”.Pentru a schimba ceva în viața noastră, trebuie să schimbăm modelul după care funcționăm.

Sunt aici pentru voi, pentru ca, împreună, să facem schimbarea în bine pe care ne-o dorim”, a scris secretarul de stat.