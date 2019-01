Precizări de ULTIMA ORĂ ale MApN - Armata Română, trei șefi în două zile. De mâine, noul comandant va fi Laurian Anastasof

Ministerul Apărării Naționale anunță, după ce CAB a suspendat prelungirea mandatului șefului Statului Major, că atribuțiile au fost preluate, astazi, de locțiitorul său, Adrian Țonea. Având in vedere ca acesta se va pensionat, de mâine, comandant al Armatei va fi generalul Laurian Anastasof.

"Ministerul Apărării Naţionale va pune în aplicare hotărârea instanţei de judecată, de îndată ce aceasta va fi comunicată oficial.

Cu privire la situaţia locţiitorului șefului SMAp, precizăm faptul că această funcţie este îndeplinită până astăzi, 31 ianuarie 2019 inclusiv, de către generalul-locotenent Adrian Tonea, iar începând cu data de 1 februarie 2019, prin ordin al ministrului apărării naţionale, a fost împuternicit pentru îndeplinirea atribuţiilor acestei funcţii generalul-locotenent Laurian Anastasof", transmite MApN.

Astazi a fost ultima zi in activitate a lui Adrian Tonea, generalul fiind trecut in rezerva ca urmare a unui decret semnat de Klaus Iohannis. Acesta ocupa postul de loctiitor al comandantului Armatei.

Decizia Curtii de Apel București a venit in ziua in care are loc reuniunea informală a miniștrilor Apărării din țările UE. Evenimentul este prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Federica Mogherini, iar unul dintre invitati este secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.