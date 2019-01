Anunț de ULTIMA ORĂ despre calitatea apei din București - Nivelul clorului în apă e în limite admise/ Acuzațiile ministrului

Ministrul Sanatatii a anuntat, joi, ca ultimele rezultate ale probelor de apa analizate astazi arata că nivelul clorului in apa este in limite normale, insa sunt asteptate si alte analize, astfel ca institutia recomanda prudenta. Sorina Pintea Pintea sustine ca intre DSP si Apa Nova

"Decizia comunicatului am luat-o dupa ce DSP a aratat ca exista un protocol, in care are o prevedere privind comunicarea cu mass media, potrivit caruia DSP si furnizorul de apa trebuie sa se puna de acord. Ministerul Sanatatii nu are protocoale si si-a asumat comunicatul in care avertizam populatia asupra calitatii apei. MS si a indeplinit rolul de supraveghere a sanatatii publice si a transmis populatiei recomandari si avertizari. In urma cu 5 minute a venit buletinul de analiza la probeele ridicate azi. Sunt 14 probe prelevate din sectoarele 4,5 si 6 iar nivelul clorului in apa e in limite admise. Pana la finalizarea analizei microbiologice recomandam prudenta si doresc sa precizam ca masurile au fost luate in urma sesizarii unor cetateni. Mai sunt niste rezultate care trebuie sa iasa. Pana vom avea certitudinea ca aceste probe sunt negative, prudenta e cuvântul de baza. E anormal sa se convina asupra unui comunicat. MS nu are protocol in a ascunde lucruri de tin de sanatatea publica", a declarat Sorina Pintea.

