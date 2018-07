Secretele luptei împotriva stresului - Plantele care te ajută să fii relaxat

Te confrunți zi de zi cu stresul? Nu esti singurul, iar demisia sau izolarea nu sunt cu siguranță soluțiile pe care le dorești pentru a scăpa de situațiile stresante. Mai jos îți prezentăm o listă cu plante pe care le poți folosi ca remedii naturale în lupta cu stresul.

"Roinita

Utilizata cu succes in medicina naturista, roinita este cunoscuta si sub alte cateva denumiri: busuiocul stupului, iarba roilor sau floarea stupilor. Cu o floare alba, cu nuante galbui/liliachii, roinita este considerata un remediu excelent in tratarea si vindecarea starilor nervoase, a durerilor de cap. De regula, se foloseste sub forma de ceai, dar se poate adauga si in salate.

Ashwagandha

I se mai spune si Ginseng-ul indian, pentru ca efectele ei benefice asupra organismului sunt cele ale Ginseng-ului clasic. Cu un rol important in medicina traditionala indiana (ayurveda), ashwagandha este, inainte de toate, un tonic pentru minte. Gratie proprietatilor sale antidepresive si antistres, ea ajuta la imbunatatirea si mentinerea sanatatii mintale. Este recomandata in tratarea migrenelor, eliberarea de stres, combaterea dificultatilor de concentrare.

Ceaiul verde

Considerat de multi un adevarat miracol pentru organism, ceaiul verde a devenit una dintre cele mai populare bauturi din lume. Pe langa antioxidanti, ceaiul verde contine polifenoli, care ajuta la normalizarea nivelului de serotonina. Este folosit inclusiv pentru prevenirea unor boli precum Alzheimer si Parkinson, dar si ca antidepresiv. Atentie insa, nu consumati mai mult de o ceasca de ceai verde pe zi!", scrie Jurnalul.