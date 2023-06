Secretul de la TAROM: De ce ascunde compania cât câștigă membrii CA?

Compania Națională TAROM nu a obținut profit în nici unul din ultimii 5 ani, mai mult, acumulând o pierdere însumată de peste 500 de milioane lei. Ultimul an în care compania aeriană a înregistrat profit a fost 2007. În aceste condiții, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a încercat să afle cât de bine sunt plătiți cei care conduc atât de incompetent. În loc de răspunsuri am primit tăcere, așa că am deschis o acțiune în instanță!

Cea mai veche companie aeriană din România, TAROM, reprezintă o gaură neagră pentru bugetul național. An după an, compania înregistrează pierderi, îndreptându-se cu pași repezi către pragul de 20 de ani în care nu a mai înregistrat profit. Conform ultimelor estimări, compania arată că anul 2027 ar fi data la care rutele ar putea ajunge profitabile. În ultimii 10 ani, TAROM a avut nu mai puțin de 13 manageri și peste 70 de membri în consiliile de administrație. Având în vedere dezastrul economic produs, am încercat să aflăm cât de bine sunt plătiți cei care conduc atât de prost. Astfel, FACIAS a solicitat, printr-o cerere administrativă, ca TAROM să comunice cuantumul remunerațiilor și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație TAROM în ultimele 12 luni. Deși, informațiile fac obiectul legii 544 privind accesul la informații publice, compania nu ne-a răspuns. În aceste condiții, FACIAS a acționat TAROM în judecată pentru a-i obliga să furnizeze răspunsurile. Refuzul tacit al Tarom de a comunica informații de interes public este de natură de a prejudicia dreptul la informare.

Salariul mediu este de peste 2000 EURO

Scăderile nu sunt doar constatate, ci și estimate. Până la finalul anului, Tarom se așteaptă la pierderi de peste 62 de milioane de lei. În proiecția de buget, compania menționează și salariul mediu lunar al unui salariat. În medie, un angajat TAROM este plătit lunar cu 10.592 lei. Chiar și așa, sindicatele acuză cu o potențială grevă chiar în această vară, acuzând conducerea de sub finanțarea unei părți importante a angajaților. Practic, conducerea câștigă zeci de mii de euro anual, în timp ce o bună parte a angajaților abia trec pragul de 3000 de lei.

FACIAS își exprimă indignarea profundă în fața acestei situații. Este inacceptabil ca o companie care are un rol vital în economia țării să fie condusă într-o manieră care permite acumularea unor pierderi semnificative, în timp ce conducerea continuă să fie remunerată generos, iar salariații amenință cu greva din cauza salariilor mici.

FACIAS va urmări cu atenție procesul pe care l-a demarat împotriva TAROM și se va angaja să păstreze publicul informat despre toate aspectele acestei situații. Toți cei care gestionează resurse publice ar trebui să fie responsabili în fața celor care îi finanțează!