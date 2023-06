Secretul teribil al războiului din Ucraina: a ajuns aproape imposibil de ascuns (The Daily Beast)

Jurnaliștii de la The Daily Beast au realizat un reportaj în Ucraina, încercând să afle cum trăiesc oamenii, în timp ce în jurul lor este război. Jurnaliștii au constat faptul că oamenii sunt extrem de supărați din cauza corupției din Ucraina, din cauza faptului că mulți oameni cu bani au fugit din țară, iar elanul patriotic de la începutul războiului s-a stins, mulți refuzând să meargă pe front.

Când soțul Iuliei, un soldat ucrainean care lupta pe front împotriva invaziei rusești, i-a spus că 25 de oameni din unitatea sa au murit într-o singură zi de luptă, a fost absolut terifiată.

Femeia, care locuiește în Kiev și a vorbit sub pseudonim, a declarat pentru The Daily Beast că văzuse pe rețelele de socializare fotografii cu unul dintre colegii ei sorbind băuturi fine în Berlin, chiar în ziua respectivă. Ei erau colegi la o companie IT străină, a spus ea, iar el se strecurase ilegal în afara țării. În acel moment, furia ei față de cei care se eschivează de la încorporare atinsese punctul culminant.

"În fosta mea echipă [de la serviciu], erau opt bărbați. Cinci dintre ei au plecat ilegal din țară", a spus ea, numindu-l pe fostul ei coleg un "nemernic arogant".

Avântul patriotic s-a stins

La începutul războiului, o fervoare patriotică a cuprins Ucraina, bărbați și femei care s-au oferit voluntari cu zecile de mii. Granițele cu Polonia și Moldova erau aglomerate nu doar de refugiați care părăseau țara, ci și de ucraineni care se întorceau în număr mare pentru a lua armele pentru a-și apăra țara.

Acum, povestea este diferită. Un an de război de uzură istovitor a fost descris ca fiind "iadul pe pământ" de cel puțin patru soldați care au vorbit cu The Daily Beast în acest an, îndepărtând mult din farmecul serviciului de luptă.

La rândul său, numărul de voluntari ucraineni a scăzut drastic, forțând armata să se bazeze în mare măsură pe recrutare. Cei recrutați în acest proces, care este opac și aparent aleatoriu, sunt adesea lipsiți de experiență.

Într-un interviu acordat în primăvara acestui an publicației The Washington Post, un locotenent-colonel ucrainean s-a plâns că acum conduce o unitate compusă "în întregime din trupe fără experiență", dintre care unii nu vor să tragă cu armele pentru că le este "frică de sunetul împușcăturii".

The Daily Beast a fost invitat să urmărească cum un medic de front din cadrul Regimentului al treilea de tancuri al armatei ucrainene a ținut un curs intensiv de medicină pe câmpul de luptă unui grup de oameni proaspăt mobilizați. Noii recruți fuseseră chemați să servească în armata ucraineană în timp ce aceasta se pregătește pentru mult anunțata contraofensivă. În ultimele luni, Ucraina a creat în jur de o duzină de noi brigăzi de atac, cu estimări de 40.000 de soldați suplimentari, pregătiți să îi forțeze pe ruși să se întoarcă spre propria graniță.

"Dacă aveți o rană la gât, aveți 90 de secunde pentru a pune un garou, a declarat săptămâna aceasta grupului de soldați pe un teren de antrenament din regiunea Harkov, în apropiere de granița cu Rusia. "Sau probabil că vei muri".

Modelul său pentru demonstrație a fost un tânăr cu față de copil, cu obrajii ușor dolofani și o șuviță de păr blond strălucitor. Avea abia 18 ani și abia terminase liceul. În loc să se pregătească pentru universitate sau să iasă pentru prima dată la un bar, se pregătea să fie desfășurat pe linia întâi ca parte a unei brigăzi de asalt.

Sub o serie de baldachine de lângă el se afla o colecție de tancuri, majoritatea T-72 sau variante ale acestora, donate de țările pactului de la Varșovia. Tancurile erau bine camuflate, iar baza se afla în afara razei de acțiune a artileriei. Dar, după cum a subliniat unul dintre soldați, oamenii nu erau în afara pericolului.

"Unde ne aflăm acum... linia frontului nu este departe. Inamicul nu este departe. Și ne pot ataca... la distanța la care ne aflăm acum ne pot ataca cu vehicule aeriene fără pilot sau cu rachete", a declarat un ofițer. Puteam auzi în depărtare bubuitul slab al artileriei și, la un moment dat, o explozie inconfortabil de aproape de noi.

În timp ce mulți dintre ceilalți observatori din grupul de peste 10 soldați - (nu au vrut să dezvăluie numărul exact) - păreau resemnați cu soarta lor, recrutul de 18 ani privea cu atenție, punea întrebări și se oferea voluntar. Dorința lui de a trece cu viață prin acest război era clară.

Bărbații erau cu toții lipsiți de experiență și se remarcau fie prin tinerețe, fie prin vârsta lor înaintată. Aceasta amintea de o replică despre apărătorii zdrențăroși din Adâncul lui Helm din Stăpânul Inelelor: "Cei mai mulți dintre acești oameni au văzut prea multe ierni, sau prea puține."

Ofițerul de presă al forțelor armate ucrainene nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea The Daily Beast cu privire la capacitatea Ucrainei de a recruta suficienți bărbați în vârstă de luptă.

Placa turnantă

Nucleul de ofițeri erau toți veterani experimentați, mulți dintre ei care luptau din 2014. Printre aceștia se numără Yuri Kulish, comandantul adjunct de companie întărit al Brigăzii a 3-a de tancuri, care fusese implicat în eliberarea chiar a terenului pe care ne aflam în timpul contraofensivei de la Harkov de anul trecut. Și-a petrecut timpul rememorând bătălii și isprăvile foștilor camarazi. A fost norocos că a supraviețuit bătăliilor crâncene din această regiune.

"Mergeam cu mașina pe șosea și am virat într-un petic de pădure, iar la 600 de metri de noi se aflau patru tancuri rusești", a spus el, amintindu-și de un incident deosebit de chinuitor petrecut anul trecut. "Erau evoluții noi, poate T90... instantaneu văd toate tancurile care ne țintesc".

Prima lovitură, a spus el, le-a doborât tunul tancului și i-a provocat șoferului său o rană la creier. A ieșit din tanc și a început să alerge în timp ce rușii trăgeau în el cu obuze și cu mitraliere de tanc. Aceștia s-au îndreptat direct spre el.

"Mi-am dat seama că nu voi putea fugi de ei... Am căzut la pământ și m-am prefăcut că sunt mort", a spus el. A fost salvat în curând de un infanterist ucrainean înarmat cu arme antitanc, care a dezactivat tancul rusesc de frunte și a reușit să îl evacueze. Artileristul său rănit, Losha, a fost nevoit să părăsească forțele armate și a fost înlocuit de un bărbat de 62 de ani care fusese mobilizat voluntar din viața civilă. El spune că este mândru de cei care au făcut această tranziție imposibilă.

"Acești oameni au fost mobilizați în același mod, aveau profesii civile, dar au mers fără teamă la luptă, și-au îndeplinit sarcinile. Și acesta este cel mai impresionant lucru pentru mine", a spus el. El nu a discutat despre moartea oamenilor săi, dar fețele proaspete ale noilor recruți care au umplut acele goluri au fost elocvente de la sine.