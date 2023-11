Secţia de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, inagurată într-o clădire amenajată la standarde moderne

Secţia Clinică de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a fost inaugurată, miercuri, într-o clădire reabilitată, cu circuite şi dotări moderne. Valoarea investiţiei se ridică la 16 milioane de lei.

Aradul are un nou Spital de Oncologie, construită la standarde europene, cu circuite medicale moderne. Inaugurarea clădirii s-a desfăşurat în prezenţa vicepremierului Guvernului României, Cătălin Predoiu, a conducerii Consiliului Judeţean, reprezentată de preşedintele Iustin Cionca şi vicepreşedinţii Ionel Bulbuc şi Răzvan Cadar, a numeroase oficialităţi arădene, cadre medicale, reprezentanţi ai mediului academic. Este un nou spital pe care administraţia judeţeană îl finalizează, refăcând practic clădirea existentă şi transformând-o din clădire edilitară într-una cu caracter spitalicesc, potrivit news.ro.

Spitalul de Oncologie proaspăt inaugurat este un element important în infrastructura medicală înnoită a Aradului, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Consiliul Judeţean Arad.

”Era obligatoriu de realizat, fiindcă avem printre cei mai mulţi bolnavi de cancer din România. Am început cu noul Spital TBC, construit integral din banii arădenilor, care a fost, în pandemie, singurul spital nou construit din România unde au fost trataţi pacienţii cu Covid-19. Abia l-am dat în folosinţă şi a şi trecut proba grea a luptei pentru viaţă. Am continuat cu Spitalul de Psihiatrie de la Căpâlnaş, construit de la zero de Consiliul Judeţean, după ce vechiul spital a fost retrocedat. În inventarul construcţiilor noi nu am pus la socoteală că am extins de două ori Unitatea de Primiri Urgenţe, cu spaţii noi, sau că am dotat Ambulatoriul Spitalului Judeţean, că ne apucăm de modernizarea Spitalului Municipal, o clădire în vârstă de aproximativ 250 de ani. Acolo unde alţii nu au îndrăznit nici să se apuce de lucru, noi reuşim să terminăm investiţie după investiţie şi să redesenăm, cu tuşe moderne, secţiile şi clădirile de spital”, a declarat preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca.

Consiliul Judeţean Arad are, pe lista de investiţii, refacerea Spitalului de Psihiatrie din municipiul Arad şi îşi propune să continue activitatea cu construirea de la zero a sediului Medicinei Legale şi cu cel mai mare proiect arădean în sănătatea publică, Complexul Matern-Pediatrie, unde se vor grupa toate secţiile de pediatrie.

”Spitalul înseamnă şi dotări, şi personal. Suntem într-un parteneriat cu Facultatea de Medicină, pentru asigurarea resursei umane, asistenţi medicali, medici. Cadre universitare se preocupă de formarea specialiştilor tineri, în care ne punem speranţa de mai bine, ca Aradul să devină şi datorită lor, cât şi investiţiilor pe care le derulăm, un pol medical important, care să confere încredere pacienţilor, care apelează la serviciile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad”, a arătat Cionca.

El a relatat că a constatat, când şi-a preluat mandatul, că arădenii sunt tentaţi să se trateze în judeţele limitrofe sau chiar în străinătate.

”Asta m-a motivat să pun investiţiile în sănătate pe primul plan, să asigurăm aici, acasă, aproape de pacienţi, condiţiile pe care le caută altundeva. Şi reuşim, an de an, investiţie cu investiţie, să credibilizăm sistemul de sănătate publică din Arad. Vă dau un exemplu: Laboratorul de Cardiologie Intervenţională al Spitalului Judeţean a devenit un reper regional, după deschiderea în anul 2019, sub sigla Spitalului. Până astăzi peste 3.500 de pacienţi au beneficiat aici de tratament, şi nu doar arădeni. Asta înseamnă că mii de oameni din judeţ nu au mai plecat la Timişoara sau Cluj, la Szeged sau Gyula, ci au rămas acasă şi au plecat sănătoşi la cei dragi”, a adăugat şeful CJ.

Potrivit acestuia, au fost făcute investiţii şi în aparatură modernă, în prezent existând 5 computere tomograf, un RMN, ecograf cardiac cu funcţii avansate, aparate de radiologie şi ecografe mobile pentru Unitatea de Primiri Urgenţe.

”Cred că nu există secţie fără aparatură nouă. Am refăcut blocul operator al Urologiei şi al Chirurgiei de la Spitalului Municipal şi depunem un proiect de finanţare pentru blocul operator de la Spitalul Judeţean. Secţiile ATI sunt astăzi înnoite şi moderne. Şi, deşi construim un spital nou pentru copii, ne implicăm alături de Asociaţia Cetatea Voluntarilor şi pentru amenajarea secţiilor vechi de Pediatrie, care astăzi sunt mai spectaculoase decât oriunde în ţară”, a susţinut Iustin Cionca.

Florina Ionescu, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, a precizat importanţa acestei secţii în tratarea pacienţilor oncologici.

”Inaugurăm astăzi unul dintre cele mai aşteptate obiective care vizează dezvoltarea şi modernizarea Secţiei Clinice de Oncologie Medicală. Judeţul nostru se confruntă cu un număr mare de pacienţi cu afecţiuni oncologice, situându-se, din păcate, printre primele locuri din ţară. În scurt timp, pacienţii vor beneficia de condiţii superioare de spitalizare, atât în regim continuu, cât şi de zi. Acest spital a putut fi construit după normele în vigoare, cu circuite adecvate şi cu spaţii suficiente pentru procedurile de specialitate. Următorul pas care va duce la dezvoltarea serviciilor medicale necesare pacienţilor diagnosticaţi cu afecţiuni oncologice îl reprezintă înfiinţarea şi dotarea unui laborator de imunohistopatologie, care ne va permite nu doar diagnosticarea precisă a tipului tumoral, dar va ajuta la stabilirea planului terapeutic cât mai exact şi eficient pentru fiecare pacient în parte. Şi, bineînţeles, pentru a putea oferi pacienţilor tratamentul complet al afecţiunilor oncologice, cea mai mare dorinţă a noastră este să punem bazele unui centru de radioterapie al spitalului, dotat cu toată aparatura şi echipamentele necesare”, a subliniat managerul spitalului.

Şefa Secţiei Oncologie, dr. Cristiana Ilie, a arătat că pacienţii oncologici vor putea beneficia de condiţii optime de cazare şi tratament într-o locaţie reabilitată, cu circuite şi dotări la nivelul standardelor.

”Este un spital pentru pacienţii cu nevoi speciale de îngrijire şi tratament, în condiţii de siguranţă. Noi, personalul, ne bucurăm pentru condiţiile bune de lucru şi siguranţă la locul de muncă. Suntem o echipă de şase medici, din care patru medici tineri, care asigurăm partea integrată spital şi ambulator. Statistic, cazuistica este numeroasă, cu 14.407 de pacienţi în evidenţa oncologică în anul 2022. Au fost 2.207 spitalizări continue şi 3.459 spitalizări de zi, iar în ambulatoriu au fost 8.398 de consultaţii. Activez de 30 de ani în cadrul Secţiei de Oncologie Medicală şi, în sfârşit, a sosit momentul mult aşteptat, după ani de lucru”, a afirmat ea.

Prezent la inaugurare, vicepremierul Cătălin Predoiu a arătat că este vorba despre o unitate medicală de nivel european sub aspectul organizării şi dotării imobiliare, inclusiv din perspectiva echipamentelor care vor utila spitalul.

”În trecut, foarte mulţi pacienţi erau nevoiţi să caute alte stabilimente medicale pentru a se trata, fie în Ungaria, fie în alte ţări, ceea ce nu este nimic rău în sine, dar e mult mai dificil. A oferi acest spital arădenilor şi judeţelor limitrofe e un act de patriotism şi europeism”, a spus ministrul.

Valoarea lucrării şi a dotărilor noului spital s-a ridicat la 16 milioane de lei, din care 13 milioane de lei sunt fonduri provenite prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, iar diferenţa de trei milioane de lei a fost asigurată din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Arad.

Spitalul are o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 3.500 de metri pătraţi, 50 de paturi pentru spitalizare continuă şi trei paturi pentru spitalizare de zi.