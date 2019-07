Secţia pentru procurori a CSM, aflată pe modul 'boicot', nu se grăbeşte cu suspendarea procurorului din cazul Sorina

Secţia pentru procurori a CSM urmează să ia abia miercuri, 10 iulie, o decizie cu privire la cererea Inspecţiei Judiciare de suspendare din funcţie a procurorului Maria Antoaneta Piţurcă, magistratul care a intervenit în momentul preluării fetiţei din Baia de Aramă de la asistenţii maternali. Inspecţia Judiciară a cerut marţi, 2 iulie, suspendarea din funcţie până la finalizarea cercetării disciplinare care o vizează pe Piţurcă.

Secţia pentru procurori a CSM, cu excepţia procurorului Codruţ Olaru, a boicotat în ultimele două săptămâni nu mai puţin de patru şedinţe de plen, în încercarea de a bloca numirea noului procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. În alte cazuri, cum a fost cererea de pensionare a fostului procuror general Augustin Lazăr, Secţiei pentru procurori a CSM a luat decizii de pe o zi pe alta.

Inspecția Judiciară a început cercetarea disciplinară față de procurorul Maria Pițurcă, care a intervenit în cazul fetiței din Mehedinți, și propune suspendarea sa până la finalizarea anchetei. Pițurcă este cercetată pentru manifestări ce dăunează prestigiului justiției.

„Direcţia de inspecţie pentru procurori a dispus începerea cercetării disciplinare faţă de procuror PIŢURCĂMARIA ANTOANETA de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova sub aspectul abaterilor disciplinare prev. de art.99 lit. a) şi t) teza I din Legea nr.303/2004 privins statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare reţinându-se că există indicii cu privire la săvârşirea abaterilor disciplinare constând în „manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu” şi respectiv „exercitare a funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni”, se arată într-un comunicat de presă al Inspecției Judiciare.

Totodată, inspectorii Direcţiei de inspecţie pentru procurori au înaintat Secţiei pentru procurori în materie disciplinară propunerea de suspendare din funcţie a procurorului până la finalizarea procedurii disciplinare.

În presă au apărut imagini şocante cu Sorina, fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, luată de la asistenţii maternali cu mascaţii. În imagini se poate vedea cu procuroarea Maria Piţurcă trage de aceasta şi nu se opreşe nici când copila este foate aproape să îşi spargă capul de tocul uşii. În momentul în care calcă în exteriorul casei, fetiţa reuşeşte să îşi elibereze una dintre mâini, dar cade pe spate, foarte aproape de tocul uşii. Procuroarea nu se lasă intimidată şi trage de copilă, aceasta fiind târâtă, în timp ce Maria Piţurcă încearcă să îi prindă mâna eliberată. În continuare se aud urletele fetiţei, vocea unei femei care strigă "o omorâţi" şi se vede procuroarea care trage violent de copil.

Procurorul Maria Piţurcă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiţei de 8 ani din Mehedinţi, spunea că nu a tras de copil în timpul intervenţiei şi că a încercat să o ia în braţe. „Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, a spus Maria Piţurcă.