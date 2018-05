Şedinţă BPN al PSD; pe agendă - strategia partidului după ce Orban a depus plângere penală împotriva premierului

Strategia Partidului Social Democrat, după ce liderul PNL Ludovic Orban a depus o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă, se află în centrul discuţiilor şedinţei BPN al PSD, care a început luni, la Palatul Parlamentului.

Unii lideri ai filialelor judeţene ale PSD sunt de părere că ar trebuie organizate mitinguri de susţinere pentru premier, în timp ce la centru nu s-a luat nicio decizie în acest sens.Înaintea şedinţei, vicepreşedintele PSD Gabriela Firea a subliniat că votul românilor "este sfânt" şi nu trebuie răsturnat prin plângeri penale.La BPN al PSD participă preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrul de Interne, Carmen Dan, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, alţi membri ai conducerii formaţiunii.Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat joia trecută că a depus o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă. Liderul liberal o acuză pe Dăncilă de înaltă trădare, prezentarea cu rea-credinţă de informaţii preşedintelui României, uzurparea funcţiei şi divulgarea de informaţii secrete de stat. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus joi trimiterea la DIICOT a plângerii formulate de Orban, aceasta fiind structura competentă în acest caz, după cum precizau, pentru AGERPRES , oficiali ai Parchetului General.Vineri, Liviu Dragnea spunea că preşedintele Klaus Iohannis are dorinţa "de a prelua brutal guvernarea", nesocotind rezultatul alegerilor democratice, în urma unor ameninţări şi practicând "şantajul" împotriva premierului Viorica Dăncilă."Mie mi se pare o acuzaţie dementă, nu o acuzaţie gravă. În opinia mea, această sesizare, plângere sau ce a făcut această unealtă, este concepută şi redactată la Cotroceni şi eu cred că în foarte scurt timp vom avea toţi acces la textul acestei plângeri, vom constata cu toţii că este de fapt concepută la Cotroceni şi este ca urmare a ameninţărilor pe care preşedintele le-a îndreptat către doamna prim-ministru Dăncilă. Cu toţii o să vedem, sper, cât mai curând această plângere penală, că nu văd de ce ar trebui să fie ţinută secretă şi o să ne dăm seama din textul ei de foarte multe lucruri şi de faptul că ceea ce am spus noi în ultima perioadă se adevereşte şi anume dorinţa lui Klaus Iohannis de a prelua brutal guvernarea, ocolind alegerile democratice, nesocotind rezultatul alegerilor democratice, preluând-o în urma unor ameninţări, practicând şantaj împotriva primului ministru, punând presiune din ce în ce mai mare pe primul ministru al României, punându-l pe Orban să considere acte de înaltă trădare acţiunile unui prim-ministru ales democratic al României, că are întâlniri externe, aşa cum are orice prim-ministru din această lume sau din lumea democratică", declara Dragnea, vineri, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă la întâlnirea pe care a avut-o cu premierul croat au discutat despre plângerea penală pe care a făcut-o Ludovic Orban la adresa premierului Viorica Dăncilă.El a adăugat că a avut această întâlnire cu prim-ministrul croat şi a văzut că acesta "merge liber prin lume", poate avea întâlniri oficiale, poate discuta liber despre domeniile de interes pe care le are Croaţia, încearcă să promoveze interesul ţării sale. "Aşa face orice prim-ministru oriunde în lume, numai aici se pare că preşedintele României doreşte să aibă toată puterea şi controlul total pe toate instituţiile statului într-un mod nedemocratic, într-un mod brutal şi într-un mod neconstituţional", afirma Dragnea.