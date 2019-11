Şefa grupului S&D din Parlamentul European îl 'torpilează' pe Dan Barna: 'Nu este acel cruciat anti-corupție, cum pretinde a fi'

Eurodeputata Iratxe Garcia Perez, preşedintele Grupului Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European, reacţionează la ancheta Rise Project despre Dan Barna, prezidenţiabilul USR-PLUS.

"Am aflat via @riseprojectro ca #DanBarna nu este acel "cruciat" anti-corupție, cum pretinde a fi. Afacerile sale se află azi sub controlul DNA pentru deturnarea de fonduri europene care ar fi trebuit investite în incluziune socială", scrie Iratxe Garcia Perez pe condul de Twitter al grupului S&D.

(“#DanBarna is not the anti-corruption ‘crusader’ he claims. His consulting business is today under criminal investigation from the National anticorruption directorate for embezzling European funds that were supposed to be invested in social inclusion”)

Dan Barna, şeful USR, partidul care a iniţiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE, Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eşecuri care au costat aproape şase milioane de euro, afirmă jurnaliştii de la Rise Projectm, care prezită o investigaţie privind câteva dintre proiectele cu fonduri UE supervizate de prezidenţiabilul USR - Plus.