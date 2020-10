Şeful ADR: Introducerea semnăturii electronice reprezintă ceva ce părea greu de acceptat cu ani în urmă

Semnătura electronică este unul dintre pilonii esenţiali în procesul de digitalizare a României şi am reuşit să facem o schimbare ce părea greu de acceptat cu ani în urmă, aceea de a obliga toate instituţiile publice din România să primească documente semnate electronic, a declarat, joi, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR), Sabin Sărmaş, la prima ediţie a evenimentului Ziua Naţională a Comerţului Electronic, potrivit Agerpres.

"Semnătura electronică şi identitatea electronică sunt doi dintre pilonii esenţiali în procesul de digitalizare a unei ţări, a oricărei instituţii publice. Am reuşit să facem o schimbare ce părea greu de acceptat cu ani în urmă, aceea de a obliga toate instituţiile publice din România să primească documente semnate electronic. E adevărat, le-am lăsat opţiunea de a decide asupra tipului de semnătură electronică pe care vor să o folosească, fie calificat avansată sau simplă. Mai mult, am venit cu o prevedere şi am introdus această valoare a semnăturii electronice avansate ca fiind egală cu o semnătură olograf în anumite condiţii, ceea ce e iarăşi o abordare la care noi ţinem, pentru că în anumite condiţii se poate obţine un nivel de încredere suficient de mare şi pentru semnătură avansată, astfel încât aceasta să poată fi recunoscută inclusiv în instanţă", a subliniat Sărmaş.

Citește și: Medicul Virgil Musta, semnal de alarmă: 'Este un moment dificil!’

Şeful ADR a susţinut ideea că este nevoie de o mare flexibilitate în ceea ce priveşte tipurile de semnătură, dar şi de o deschidere şi către alte tipuri de validări, cum ar fi prin tehnologia blockchain.

"Avem trei proiecte legislative care sunt propuse de Parlament şi din păcate nu există un consens politic până la urmă, dar sper ca acest lucru să se schimbe curând în viitorul Parlament. Noi avem această poziţie în continuare de a crea o mai mare flexibilitate în acest spaţiu şi de a încerca să utilizăm toate tipurile de semnătură. În paralel, trebuie să ne uităm şi la alte mijloace care pot să furnizeze servicii de încredere în viitor. Suntem o ţară care avem potenţial să ne uităm şi spre altceva, cum ar fi blockchain. Blockchain-ul ca tehnologie va simplifica foarte mult aceste tipuri de mecanisme şi poate să ofere alte tipuri de validări şi de servicii de încredere în viitor", a punctat oficialul ADR.

Reprezentanţi ai autorităţilor şi mediului de afaceri au discutat pe tema viitorului comerţului electronic din România în cadrul primei ediţii a Zilei Naţionale a Comerţului Electronic, organizată joi de Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO).

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a fost partener media al evenimentului.

Parlamentul României a adoptat, în acest an, Legea nr. 144/2020 prin care data de 15 octombrie a fost instituită drept Ziua Naţională a Comerţului Electronic.