Şeful ISU Brăila: Pe clădirea Liceului de Arte, încadrat la risc seismic I, trebuia pusă bulină roşie

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, col. Cristian Ion, a declarat, vineri, că pe Corpul B al Liceului de Arte "Hariclea Darclee", încadrat în clasa de risc seismic I, ar fi trebuit să fie pusă bulina roşie la toate intrările în clădire încă din 2019, când a fost finalizată expertiza, informează Agerpres.

"Conform Legii 212, fiecare proprietar sau beneficiar are obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la primirea raportului de expertiză, să notifice acest lucru pe clădire, la fiecare intrare în clădire, în scopul avertizării populaţiei şi al prevenirii unor situaţii de urgenţă", a declarat col. Cristian Ion.

Întrebat cine ar trebui să verifice dacă a fost pusă bulina roşie pe astfel de clădiri încadrate în clasa de risc seismic I, col. Cristian Ion a spus că, potrivit Legii 212, competenţe au autorităţile publice locale, Primăria şi Inspectoratul de Stat în Construcţii.

Cei 400 de elevi care învaţă în Corpul B al Liceului de Artă 'Hariclea Darclee' din Brăila, aflat pe lista clădirilor încadrate în clasa de risc seismic I, vor fi relocaţi începând de luni, 27 februarie, potrivit informaţiilor făcute publice de directorul liceului, Gheorghe Antonescu.

Lista cu clădirile unităţilor de învăţământ încadrate în clasa de risc seismic I a fost făcută publică, marţi, de Ministerul Educaţiei.

"S-a luat decizia relocării elevilor din Corpul B, care este cu risc seismic I. De luni, copiii nu vor mai intra în acel corp de clădire. Demersurile cu mutarea copiilor din acest corp de clădire au început din octombrie, deja trei clase sunt la Centrul Comunitar 'Copii şi nepoţi'. Ceilalţi, de luni, vor trece la învăţământul de după-amiază, se va învăţa în două schimburi, unii vor învăţa în Corpul A, alţii în clădirea de pe Bulevardul Panait Istrati. Noi avem o anumită specificitate, în Corpul B sunt, pe lângă clase de cultură generală, şi ateliere de muzică. Vom discuta, vom cere şi ni se va aloca, cu siguranţă, un alt corp de clădire unde să ne putem desfăşura activitatea", a declarat Antonescu.

Întrebat când a aflat că acest corp de clădire utilizat în scop educaţional a fost încadrat în clasa de risc seismic I, directorul Antonescu a recunoscut că studiul a fost făcut în anul 2019, iar de atunci "se caută soluţii".

"S-a făcut o analiză asupra acestui corp de clădire şi de atunci se tot caută soluţii. Da, rezultatul se ştie din 18 decembrie 2019", a specificat Gheorghe Antonescu.

Miercuri a avut loc o şedinţă a Consiliului de Administraţie al liceului, în care părinţii elevilor s-au arătat nemulţumiţi că nu au fost anunţaţi despre faptul că imobilul în care învaţă copiii prezintă risc seismic major.

"Eu am preluat mandatul în 17 ianuarie 2022. De când am preluat mandatul am început să fac demersuri de mutare a copiilor. Am avut o discuţie cu părinţii la începutul acestui an şcolar, atunci când am început să mutăm copiii de acolo. Le-am spus că există o anumită expertiză şi că e de dorit să începem uşor, uşor să mutăm copiii din corpul de clădire, pentru ca după aceea să putem face demersurile să intre în conservare acel corp, să fie reabilitat sau reconstruit", a completat Antonescu.

Un reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la Liceul de Artă 'Hariclea Darclee', Adrian Barbu, a declarat că părinţii a peste 800 de elevi ai liceului au făcut, în noiembrie 2022, o petiţie în care au cerut să fie mutaţi copiii din Corpul B, dar că nu s-a găsit rezolvare până în prezent decât pentru trei clase.

Viceprimarul Brăilei, Alexandru Jantea Crican, a declarat că municipalitatea a fost informată cu privire la rezultatele expertizei făcute în anul 2019 privind încadrarea Corpului B al Liceului de Arte 'Hariclea Darclee' în clasa de risc seismic I, dar a precizat că, până în prezent, conducerea liceului nu a solicitat Primăriei Brăila sume necesare rezolvării problemelor depistate.

"Am fost informaţi de către conducerea liceului cu privire la aspectele care ţin de structura de rezistenţă şi de expertiza făcută de dumnealor în 2019. Până în momentul de faţă, nu avem o solicitare în scris formulată cu privire la un DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - n.red.) sau la reabilitarea acestei unităţi de învăţământ. În intervalul 2016-2022, au fost alocate 3,6 milioane lei către Liceul 'Hariclea Darclee' pentru ceea ce au solicitat", a afirmat Alexandru Jantea Crican.