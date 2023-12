Şeful OTP vrea să continue achiziţiile

OTP BanK Nyrt., cel mai mare grup bancar din Ungaria, are bani de cheltuit după creşterea profitului şi intenţionează să continue şirul de achiziţii care l-au transformat într-o forţă regională, a declarat directorul general Sandor Csanyi într-un interviu pentru Bloomberg.

"Trebuie să avem noi planuri pentru piaţa din afara Ungariei, pentru că Ungaria este o piaţă mică. Dacă există o bancă de vânzare într-o ţară unde avem o prezenţă, suntem interesaţi", a declarat Csanyi, potrivit Agerpres.

Aceste comentarii scot în evidenţă faptul că Csanyi, care este la conducerea OTP din 1992, nu a încheiat încă activităţile de fuziuni şi achiziţii. Sub conducerea sa, OTP a crescut rapid preluând mai multe bănci din Europa de Est, începând din 2016, în principal din Balcani, triplând în această perioadă activele grupului până la peste 100 de miliarde de euro.

Însă, tranzacţiile nu sunt o stradă cu sens unic pentru grupul ungar, în condiţiile în care OTP vrea să iasă în paralel de pe pieţele unde eforturile sale de a deveni una dintre principalele bănci nu au dat rezultate. Ultimul exemplu este România, unde OTP este doar a 10-a bancă. Potrivit Bloomberg, OTP este în discuţii avansate pentru a-şi vinde afacerile din România către Banca Transilvania SA. OTP nu a vrut să facă comentarii cu privire la o potenţială vânzare a afacerilor din România.În pofida celor două achiziţii încheiate în acest an, rezervele de capital ale OTP sunt cu mult peste cerinţele organismelor de reglementare graţie creşterii profiturilor. Asta înseamnă că grupul ungar are bani de cheltuit, de exemplu pentru mai multe achiziţii. O altă modalitate prin care OTP îşi poate utiliza lichidităţile este să îşi recompenseze acţionarii prin dividende sau răscumpărări de acţiuni. Potrivit calculelor Bloomberg, OTP a plătit în acest an dividende în valoare de aproximativ 240 milioane de dolari şi prognozele arată că anul următor vor creşte până la 290 milioane de dolari.Ultima tranzacţie încheiată de OTP este şi prima sa preluare din afara Europei, prin preluarea Ipoteka Bank din Uzbekistan. Este posibil ca aceasta să fie doar prima salvă din expansiunea pe piaţa din Asia Centrală, a spus Csanyi în interviul pentru Bloomberg. Noi achiziţii ar putea fi făcute în Azerbaidjan, Georgia şi Kazahstan, a spus şeful OTP.