Şeful Poliţiei Române, a ajuns în Timiș, unde e căutat ucigaşul poliţiştului: 'Am venit să îi sprijinim pe colegi, suntem o echipă complexă şi de la Bucureşti'

Şeful Poliţiei Române, Ioan Buda, a sosit, luni seara, în judeţul Timiş şi s-a oprit direct în oraşul Recaş, unde este căutat ucigaşul poliţistului Cristian Amariei, care a fost împuşcat în timpul unei misiuni, duminică. "Am venit să îi sprijinim pe colegi, suntem o echipă complexă şi de la Bucureşti, ştim ce avem de făcut", a spus el, potrivit news.ro.

Chestorul general de poliţie Ioan Buda a fost reţinut în declaraţii, la întrebările jurnaliştilor, spunând că doreşte să discute cu inspectorul-şef al IPJ Timiş, Alin Petecel.

"Am venit să îi sprijinim pe colegi, suntem o echipă complexă şi de la Bucureşti, ştim ce avem de făcut, vă comunicăm tot ce se întâmplă şi... Acum am ajuns, vreau să discut cu domnul inspector-şef. O să vă explic şi chestiunea asta (întrebat de ce a catalogat misiunea ca fiind o «acţiune deficitară» - n.r.) pentru că e foarte simplu. Vă rog, am să revin”, a declarat Buda.

Citește și: EXCLUSIV Dumitru Coarnă a răbufnit, după uciderea polițistului din Timiș! Motivul real pentru care ar trebui demisă Carmen Dan

Întrebat de ce s-au distribuit abia ieri cinci veste antiglonţ în Timiş şi alte câteva la structurile din ţară, Buda a declarat: ”Asta trebuie să spună domnul inspector-şef”.

Ioan Buda a intrat, apoi, în sediul Poliţiei Recaş, pentru a discuta cu şefii IPJ Timiş.

Citește și: EXCLUSIV Dumitru Coarnă a răbufnit, după uciderea polițistului din Timiș! Motivul real pentru care ar trebui demisă Carmen Dan

După mai bine de 24 de ore de la tragedie, peste 400 de oameni ai legii îl caută încă, pe o arie de zeci de kilometri pătraţi, pe Ionel Marcel Lepa, care l-a împuşcat mortal pe poliţistul Cristian Amariei.

Citește și: Nu mai sunt bani de pensii și salarii? Guvernul face împrumuturi uriașe .

Cristian Amariei, în vârstă de 43 de ani, şi-a pierdut viaţa, duminică, în timpul unei misiuni. El a fost împuşcat mortal în zona pieptului şi gâtului în timp ce încerca să prindă un fugar, pe Ionel Marcel Lepa, care era înarmat. Bărbatul a fost căutat după ce fusese condamnat pentru tâlhărie.