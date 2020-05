Şeful Protecţiei Consumatorilor Constanța atenţionează cu privire la comercializarea de măşti de protecţie neconforme

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (CJPC) Constanţa, Horia Constantinescu, atenţionează că sunt comercializate măşti de protecţie neconforme, fără a fi oferite şi informaţii despre calitatea acestora, consumatorii fiind puşi în situaţia de a fi, în realitate, neprotejaţi în timp ce le poartă.

"Există comercializate măşti cu trei pliuri. Măştile cu trei pliuri nu sunt menţionate în niciun regulament european şi în niciun act normativ autohton, în sensul că ele trebuie aşezate în categoria echipamentelor de protecţie individuală sau a celor cu caracteristici medicale. Faptul că s-au născut tot felul de sintagme, măşti cu trei pliuri, măşti alb-albastre nu oferă o informaţie corectă şi completă, cu siguranţă nici autorităţilor de control, nici consumatorului final, acesta fiind obligat de toate ordonanţele militare (...) să poarte mască. (...) El vede că masca seamănă cu cea pe care ar trebui să şi-o cumpere şi şi-o achiziţionează din două perspective, aceea de a respecta obligaţiile pe care le are în această perioadă şi de a se proteja. Or, noi constatăm în acţiunile de control desfăşurate că acesta, de fapt, în unele situaţii nu se protejează deloc, poartă în dreptul feţei o poveste care ascunde doar fizionomia, neîmpiedicând nici contaminarea sa, nici eventuala contaminare a celorlalţi", a declarat, într-o conferinţă de presă, Constantinescu, potrivit agerpres.ro.

Potrivit acestuia, comisarii Protecţiei Consumatorului au depistat, în acţiunile de control, certificate neconforme ale importurilor de echipamente de protecţie, dar despre care Direcţia Vămilor nu a fost informată că sunt neconforme, din cauza lipsei de comunicare între autorităţile statului.

"Am efectuat inclusiv noi, la nivelul judeţului Constanţa, mai multe acţiuni de control şi am depistat o sumă de documente ce însoţesc diverse transporturi şi automat importuri de produse ce ar trebui să ofere un grad de protecţie către consumatori. Or, aceste documente aveau în componenţa acestora o sumă de certificate care pe site-ul inspecţiamuncii.ro sunt date ca neconforme. Or, produsele respective ajung la intrarea în România şi automat pe teritoriul european însoţite de aceste documente care nu sunt transmise şi Direcţiei Vămilor ca neconforme, pentru a împiedica importul. Şi (...) cade în sarcina altor autorităţi, ca cea pe care o reprezint, oprirea acestora şi aducerea acestora la conformitate sau oprirea chiar definitivă. Cred eu că această sincopă de comunicare expune într-un mod aproape ireversibil consumatorul final", a afirmat reprezentantul CJPC Constanţa.

El a mai spus că este vorba de o "deficienţă administrativă" urmată de introducerea pe piaţă a măştilor neconforme.

"Cred că este momentul ca toate autorităţile în subordinea Guvernului să se aşeze astăzi, mâine, la masă, pentru că orice om îmbolnăvit, când noi toţi cei care reprezentăm Guvernul am fi putut preîntâmpina acest lucru, cred că este mai mult decât o deficienţă administrativă, este o poveste necreştină, gândindu-ne că unii doresc să scape de fapt de stocurile de măşti, gândindu-ne de fapt că unii, ştiind că aduc doar produse ieftine şi neconforme, cumva au găsit un subterfugiu prin care intră pe piaţa europeană, oferind consumatorilor doar ipoteza că aceştia sunt protejaţi. (...) Cred că la acest moment ar trebui ca Direcţia Generală a Vămilor să transmită cu titlu de urgenţă Guvernului toţi importatorii de măşti, de astfel de produse, documentele însoţitoare ale fiecărui transport să fie analizate cu titlu de urgenţă de toate autorităţile competente", a menţionat Horia Constantinescu.

Şeful CJPC Constanţa a spus că, în acţiunile de control, comisarii au găsit măşti "pretins a fi chirurgicale pe ambalaje", însoţite de documente care arătau că de fapt nu au nicio "caracteristică medicală".

"Sunt, din evaluările noastre, câteva mii de măşti pe care le-am indisponibilizat, am şi transmis informaţii către Autoritate, fiind într-un permanent contact cu Direcţia de Control", a mai informat Horia Constantinescu.