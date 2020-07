Şeful Statului Major al Apărării: 'MNC-SE este un element esenţial al arhitecturii de comandă a NATO în regiunea Mării Negre'

Comandamentul Corpului Multinaţional Sud-Est, alături de Brigada Multinaţională Sud-Est de la Craiova şi de Divizia Multinaţională Sud-Est din Bucureşti, reprezintă contribuţia substanţială a României la consolidarea unei posturi de descurajare şi apărare credibile a Alianţei Nord-Atlantice, afirmă şeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, potrivit Agerpres.

"Ziua de 23 iulie 2020 va rămâne înscrisă, deopotrivă, în istoria Armatei României şi în cronologia NATO ca data la care s-a înfiinţat, pe teritoriul ţării noastre, Comandamentul Corpului Multinaţional Sud-Est (MNC-SE). (...) Îl felicit pe generalul-maior Cătălin Tomescu şi îi urez mult succes la comanda acestui element al Structurii de Forţe a NATO. Comandamentul Corpului Multinaţional Sud-Est, alături de Brigada Multinaţională Sud-Est de la Craiova şi de Divizia Multinaţională Sud-Est din Bucureşti, reprezintă contribuţia substanţială a României la consolidarea unei posturi de descurajare şi apărare credibile a Alianţei. MNC-SE reprezintă completarea arcului de rezilienţă militară pe flancul estic şi un element esenţial al arhitecturii de comandă şi control a Alianţei din regiunea Mării Negre", a scris şeful SMA, joi, pe pagina sa de Facebook.

În opinia sa, ceremonia desfăşurată la Cincu "este punctul de start pentru construcţia, în continuare, a comandamentului MNC-SE, până la declararea capabilităţilor sale finale, cu sprijinul nemijlocit al partenerilor din cadrul elementului de comandă, Allied Joint Force Command de la Napoli".

Pe linie de instrucţie, arată general-locotenent Daniel Petrescu, ziua de 23 iulie marchează şi un alt succes al Armatei României - etapa finală a Exerciţiului cu termen scurt de notificare, cu participarea integrată a unor mari unităţi şi unităţi aparţinând Forţelor Terestre şi Forţelor Aeriene, eveniment de instrucţie la care au participat aproximativ 1.000 de militari şi peste 200 de mijloace tehnice.

"Am urmărit perfecţionarea procesului de integrare a capabilităţilor militare pentru executarea sincronizată a unor acţiuni militare complexe şi, totodată, am verificat starea de operativitate a structurilor din subordine. Aşadar, la cinci zile de la notificare, fără parcurgerea etapelor de planificare obişnuite pentru organizarea unui activităţi de instruire de asemenea anvergură, forţele noastre au afişat pe deplin capacitatea de luptă în context interarme, multi-domeniu şi întrunit. Am avut nevoie de concentrare, voinţă şi organizare, calităţi dovedite plenar, în aceste zile, de militarii noştri. A fost o acţiune energică de instruire prin care am demonstrat capacitatea noastră reală de reacţie. Indiferent de situaţie, armata îşi va îndeplini misiunea sa fundamentală, aceea de apărare a ţării", subliniază şeful Statului Major al Apărării.