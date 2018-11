Şeful unei secte din Coreea de Sud a fost condamnat joi la 15 ani de închisoare pentru viol

Şeful unei secte din Coreea de Sud a fost condamnat joi la 15 ani de închisoare după ce a violat opt femei, dintre care unele îl considerau Dumnezeu, relatează France Presse preluată de Agerpres

Victimele pastorului Lee Jaerock "nu au putut rezista, fiind supuse autorităţii religioase absolute a acuzatului", a subliniat judecătorul Chung Moon-sung în faţa tribunalului districtului central din Seul.Devoţiunea religioasă poate fi foarte puternică în Coreea de Sud, unde 44% dintre locuitori se declară a fi credincioşi, notează AFP.Majoritatea credincioşilor aparţin bisericilor recunoscute, adesea bogate şi puternice. Dar există multe biserici marginale, dintre care unele au fost implicate în cazuri de escrocherie, coerciţie, "spălare a creierului", manipularea credincioşilor şi alte practici asociate cu practicile sectare din întreaga lume.Circa şaizeci de persoane pretind că sunt de esenţă divină în ţară, potrivit specialiştilor.Lee Jaerock a fondat biserica Manmin de inspiraţie protestantă în Guro, un cartier din Seul, în 1982. Biserica sa are acum 130.000 de credincioşi, un mare sediu, un auditoriu de lux şi site-ul ei prezintă vindecări miraculoase.În urma dezvăluirilor mişcării #MeToo, trei adepte l-au denunţat în acest an pe liderul religios, care le-a chemat în apartamentul său şi le-a forţat să facă sex."Nu am putut să-i rezist. El era mai mult decât un rege. El era Dumnezeu", a mărturisit o victimă, membră a bisericii încă din copilărie, la televiziunea sud-coreeană.Pastorul i-a spus unei alte victime că este în paradis şi că ei trebuie să se dezbrace ca Adam şi Eva în grădina Edenului. "Am plâns pentru că detestam să fac asta", a povestit ea.Opt femei în total au făcut plângere şi tribunalul l-a găsit pe Lee Jaerock vinovat de viol şi de abuz "de zeci de ori" într-o perioadă lungă de timp."Prin predicile sale, acuzatul a sugerat, direct sau indirect, că este spiritul sfânt". Şi victimele au crezut că "era o fiinţă divină cu puteri divine", a subliniat judecătorul.Pastorul, care contestă acuzaţiile, a primit verdictul cu ochii închişi, fără să arate emoţie în faţa a sute de adepţi veniţi să asiste la şedinţa de judecată.Avocatul său le-a acuzat pe reclamante că mint pentru a se răzbuna după ce au fost excomunicate pentru încălcarea regulilor bisericii.