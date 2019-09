Selecționerul Maltei, dezamăgit: La cum am jucat astăzi fără îndoială că meritam un punct

Slecţionerul Maltei, Raymond Farrugia, s-a declarat foarte dezamăgit că echipa pe care o conduce a pierdut partida cu România, din preliminariile CE-2020, fiind convins că elevii săi meritau un rezultat de egalitate, potrivit news.ro

"Sunt foarte dezamăgit, la cum am jucat astăzi, fără îndoială că meritam un punct. Am surprins pe foarte multă lume cu jocul nostru. Până la urmă, o înfrângere e o înfrângere, mâine toată lumea va şti doar rezultatul final, faptul că am pierdut cu 0-1. Mergem mai departe cu proiectul nostru, vom folosi mulţi jucători tineri, acesta este viitorul fotbalului maltez, credem în ei. Prefer să sufăr acum şi să mă bucur mai târziu. Cred că performanţa jucătorilor mei a fost de un înalt nivel, am putut ţine ritmul până la final, nu le pot cere mai mult. Într-un an de când sunt în funcţie, s-au schimbat multe lucruri la naţionala Maltei. Avem un grup de jucători tineri, dar şi cu exprienţă, avem un foarte bun staff tehnic, avem susţinerea federaţiei, care este lucrul cel mai important. Avem un proiect căruia îi trebuie timp să reuşească, nu poate fi pus în aplicare peste noapte. Trebuie să avem răbdare, construim încet, peste un timp publicul maltez va fi foarte fericit. Ceea ce a fost pozitiv astăzi a fost să văd suporterii României aplaudându-ne şi încurajându-ne după performanţa noastră. Este fantastic, jucând în deplasare la o echipă mare ca România. Trebuie să fim mândri", a declarat Farrugia, într-o conferinţă de presă.

Reprezentativa României a învins, duminică, la Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Maltei, în etapa a şasea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Golul a fost marcat de Puşcaş, în minutul 47.