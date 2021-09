Selecţionata Marocului a reuşit să părăsească Guineea după lovitura de stat din această ţară

Selecţionata Marocului, blocată la hotel în urma loviturii de stat care a avut loc la Conakry, a reuşit să părăsească Guineea, duminică seară, informează lequipe.fr, potrivit news.ro.

Pentru selecţionerul Vahid Halilhodzici şi jucătorii săi, ziua de duminica a fost una de coşmar. Blocată la hotel toată ziua, din cauza loviturii de stat de la Conakry, naţionala marocană a reuşit să părăsească capitala Guineei, unde urma să înfrunte, luni, ţara gazdă (meciul a fost amânat).

Echipa a putut urca într-un avion al companiei Air Maroc, în jurul orei locale 22.00. Autorităţile marocane au lucrat timp de câteva ore pentru a-şi extrage echipa din zonă, în condiţiile în care spaţiul aerian a fost închis de pucişti.

În timpul zilei de duminică, selecţionerul Vahid Halilhodzici a declarat că el şi jucătorii săi au fost speriaţi de focurile de armă auzite.

“Suntem la hotel, am auzit focuri de armă toată ziua. Aşteptăm să ni se permită să plecăm la aeroport, deocamdată suntem blocaţi aici. Un avion ne aşteaptă, dar nu are permisiunea de a pleca. Şi durează drumul până la aeroport 45 de minute, o oră. Când auzi focuri de armă afară, siguranţa nu este garantată sută la sută. Nu ştim ce este în afara hotelului. Se trage de la ora 10 dimineaţa. Palatul prezidenţial nu este foarte departe de noi. Am văzut soldaţi traversând strada în fugă. Nu ştim. Jucătorii sunt neliniştiţi”, a spus Halilhodzici.

Nici pentru jucătorii naţionalei Guineei situaţia nu a fost confortabilă. Issiaga Sylla (27 ani, 56 selecţii), fundaş la Toulouse, a povestit pentru lequipe.fr prin ce au trecut el şi coechipierii săi.

"Am aflat în jurul orei 8.00 în drum spre micul dejun că se întâmplă ceva. Apoi am văzut pe reţelele de socializare că soldaţii trăgeau de pretutindeni. Dar nu prea ştiam ce se întâmplă. Antrenorul (n.r. - Didier Six) a venit apoi să ne vadă pentru a ne spune că a existat o lovitură de stat. Soldaţii au fost chemaţi pentru a ne păzi hotelul. Noi nu am auzit nimic (n.r. - focuri de armă), pentru că suntem suficient de departe de centrul oraşului. Dar, văzând imaginile video, suntem cu toţii şocaţi. Nu ne aşteptam la toate acestea, ne-am concentrat pe meciul împotriva Marocului. Staff-ul a organizat un antrenament în sală. Am încercat să rămânem concentraţi, deşi am ştiut rapid că meciul nu va avea loc. Toată lumea este sub şoc, îngrijorată de familia sa. Suntem acasă, în Guineea, şi toţi se gândesc la ai lor. Pentru moment, totul este bine pentru ai noştri, dar suntem îngrijoraţi. (n.r. - despre revnirea în Europa) Va fi un pic complicat, suntem îngrijoraţi de asta. Totul este închis, aeroportul este închis. Am fost să-l vedem pe antrenor pentru a afla cum facem, astfel încât să ne putem întoarce în cluburile noastre. Dar încă nu ştim. A vorbit cu preşedintele federaţiei, dar pentru moment nu avem un răspuns. Suntem la zece minute de aeroport, dar nu ne putem mişca", a declarat el.

Confederaţia Africană de Fotbal a anunţat, într-un comunicat, că partida Guineea – Maroc va fi reprogramată.

Ofiţeri ai forţelor speciale din Guineea au anunţat, duminică, că l-au capturat pe preşedintele Alpha Conde şi au dizolvat instituţiile, Constituţia şi guvernul.

Puciştii au prezentat şi un filmuleţ cu preşedintele Conde capturat. În imagini, ei îl întreabă pe preşedinte dacă a fost maltratat, iar acesta refuză să răspundă.

Pe de altă parte însă, Ministerul Apărării a afirmat, într-un comunicat, că “insurgenţii au semănat spaimă” la Conakry înainte să se îndrepte către palatul prezidenţial, însă “garda prezidenţială, susţinută de forţele de apărare şi securitate, loialişti şi republicani, a respins grupul de atacatori”.