Selecţionerul Cosmin Contra: 'Tătăruşanu are o problemă, dar nu e gravă. Marţi, se va antrena normal'

Selecţionerul Cosmin Contra a declarat că accidentarea portarului Ciprian Tătăruşanu nu este atât de gravă, astfel că jucătorul formaţiei FC Nantes va putea evolua pentru echipa naţională, potrivit news.ro.

"Tătăruşanu are o problemă, dar nu e gravă. A hotărât cu antrenorul de la Nantes să nu facă deplasarea pentru acest joc (n.r. - cu Reims). Şi noi ne-am speriat, dar am vorbit cu el şi nu este nimic grav. Marţi, se va antrena normal. Ştiu că Ţucudean are o leziune fibrilară, asta e tot ce ştiu despre Ţucudean, confirmat şi de cei de la Cluj. Nu se ştie cât timp va lipsi, dar pentru meciurile cu Suedia şi Feroe va fi indisponibil. Sunt absenţe importante, din jucătorii care au fost cu mine în Liga Naţiunilor sunt 5-6 jucători care nu fac parte acum din lot, mă refer la Chiricheş, Andone, Pintilii, Toşca, Maxim. Sunt jucători care cu mine au dat randament bun şi nu fac parte din lot din diferite motive. Am încredere deplină în cei care au venit, merită să fie la echipa naţională, au demonstrat că sunt într-o formă bună. Am chemat la lot jucători care pot să-i înlocuiască fără probleme pe cei absenţi", adeclarat Contra, duminică.

El a explicat că l-a convocat pe Gicu Grozav pentru că este convins că acesta poate ajuta echipa naţională.

"L-am chemat pe Grozav pentru că eu cred că merită, are calităţile necesare să mă ajute la aceste două meciuri şi punct. Dacă nu-l chemam pe Grozav şi îl chemam pe altul, de ce l-am chemat pe acela. E normal să se întâmple, nu pot să mulţumesc pe toată lumea. Din câte ştiu eu, eu sunt antrenorul echipei naţionale în momentul de faţă şi eu cred că întotdeauna m-am bazat pe multe lucruri şi am chemat la echipa naţională jucători care pot să mă ajute. Nistor a fost până în ultimul moment într-o luptă cu un alt jucător, m-am hotărât la alt jucător în locul lui Nistor. Dan Nistor a fost pe lista noastră, este în continuare, dar pentru aceste două meciuri am hotărât că alt jucător mă poate ajuta mai mult", a spus el.

Cosmin Contra se aşteaptă la un meci de luptă în Suedia, la debutul în preliminariile Euro-2020.

"Ne aşteaptă un meci de luptă, Suedia este făcută în aşa fel fizic să supună orice adversar la muncă şi la luptă. Din punctul ăsta de vedere trebuie să fie un reper meciul de la Craiova, i-am simţit, am văzut cum joacă echipa Suedia. Te pune la încercare 95 de minute şi trebuie să fim pregătiţi din punct de vedere fizic, în primul rând, ca să ne luptăm cu ei şi să câştigăm duelurile. Nu va fi uşor, pentru că nu suntem o echipă din punct de vedere fizic la fel de puternică precum Suedia, dar avem alte atuuri prin care să-i punem în dificultate", a adăugat antrenorul.

Primele două partide ale tricolorilor în preliminarii sunt împotriva Suediei, în deplasare, la 23 martie, ora 19.00, şi contra Insulelor Feroe, la Cluj-Napoca, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, la 26 martie, ora 21.45.