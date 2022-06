Selecționerul Finlandei: România şi-a arătat calităţile azi, dar un egal ar fi fost un rezultat echitabil

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Finlandei, Markku Kanerva, a declarat, sâmbătă, în conferinţa de presă susţinută după înfrângerea cu reprezentativa României, scor 1-0, că adversarii şi-au arătat calităţile, însă un egal ar fi fost un rezultat echitabil.

"Sigur că sunt dezamăgit pentru că am pierdut, dar azi România şi-a arătat calităţile. Ei au reuşit să marcheze primii, iar apoi pentru noi a fost foarte dificil să spargem apărarea pentru a înscrie. Însă sunt mulţumit de modul în care au luptat jucătorii mei astăzi şi îmi doresc să învăţăm din greşelile pe care le-am făcut. E uşor să accepţi o înfrângere atunci când nu contezi deloc în atac. Însă noi am contat, aşa că un rezultat echitabil ar fi fost unul de egalitate, 1-1. Dar ăsta este fotbalul, trebuie să fim mai eficienţi în viitor şi să înscriem goluri din ocaziile pe care le avem", a spus tehnicianul finlandez."România a fost foarte puternică astăzi, foarte agresivă în apărare. Noi am pierdut foarte mult mingea, iar România a jucat bine pe contraatac. Nu am o explicaţie pentru care încă nu am învins România până acum în istoria întâlnirilor directe. Dar România este o echipă puternică şi de aceea e greu de învins. Vom încerca să o învingem prima oară în returul din septembrie şi să facem istorie atunci", a adăugat Markku Kanerva.Selecţionerul Finlandei susţine că primele locuri ale Grupei a 3-a se vor decide în ultimele partide: "Încă de când s-a tras la sorţi am spus că această grupă va fi foarte strânsă şi pare că aşa este până acum. Totul se va decide în ultimele partide".Echipa naţională de fotbal a României a obţinut prima sa victorie în actuala ediţie a Ligii Naţiunilor, 1-0 (1-0) cu reprezentativa Finlandei, sâmbătă seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, în Grupa a 3-a a Ligii B.Aceasta este prima victorie din mandatul selecţionerului Edward Iordănescu, după un egal şi trei eşecuri.La primul meci al naţionalei pe noul Stadion Giuleşti, golul victoriei a fost marcat de fundaşul stânga Nicuşor Bancu (30).România venea după eşecuri în primele două meciuri din grupă, 0-2 cu Muntenegru şi 0-1 cu Bosnia, ambele în deplasare. În următorul meci, programat tot pe Giuleşti, România va întâlni marţi selecţionata Muntenegrului.