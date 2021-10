Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps: În afară de mine, nu multă credea că vom întoarce aceast scor

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a declarat că a fost printre puţinii care au crezut că Franţa poate întoarce scorul de 0-2 din semifinala Ligii Naţiunilor disputată, joi, cu Belgia, conform news.ro

"Am făcut o primă jumătate bună a reprizei I. În special, primele douăzeci şi cinci de minute. După aceea, am suferit prea mult, ne-am retras prea mult. Nu am putut ieşi, ne-a lipsit agresivitatea. Scorul de 2-0 a fost sever, dar a ajuns să sancţioneze un sfârşit insuficient al primei reprize. Apoi, în a doua jumătate, cu jucătorii noştri ofensivi care au hărţuit de peste tot, a fost diferit. Calitatea este acolo. Nu trebuie să uităm de adversarul pe care îl aveam în faţă. Nu degeaba este cea mai bună naţiune din clasamentul FIFA. La pauză, în afară de mine, nu multă credea că vom întoarce această situaţie. Există întotdeauna această stare de spirit, această putere a caracterului. (n.r. - unde plasează acest meci din punct de vedere emoţional) Printre cele mai bune pentru că am avut în faţă una dintre cele mai bune echipe din lume, dacă nu chiar cea mai bună. Trebuie să recunoaştem calitatea şi punctele forte ale acestei echipe belgiene. Am trăit deja situaţii complicate. Dar există şi această mândrie, această forţă de caracter în această echipă a Franţei. Acest joc face parte dintre momentele foarte, foarte bune. Trebuie apreciat. Sunt foarte fericit pentru jucătorii mei. (n.r. - despre finală) Am urmărit meciul împotriva Italiei cu o Spanie foarte reuşită, care are întotdeauna această abilitate de a priva adversarul de minge, de a-l obosi. Indiferent de jucători, chiar dacă sunt tineri, există această capacitate de a confisca mingea. Trebuie să o avem noi şi să fim eficienţi. Ne vom gândi cum să ne recuperăm bine. Luis Enrique este în tradiţia predecesorilor săi cu această abilitate de a menţine întotdeauna această echipă a Spaniei la un nivel înalt. Există un titlu în joc şi este important să câştigi titluri", a declarat Deschamps, potrivit lequipe.fr.

Franţa a învins, joi, la Torino, cu scorul 3-2 (0-2), echipa Belgiei şi s-a calificat în finala Ligii Naţiunilor.

Au marcat: Carrasco '37, Lukaku '41 / Benzema '62, Mbappe '69 (p), Hernandez '90.

Lukaku a marcat şi în minutul 87, dar golul a fost anulat cu ajutorul VAR pentru ofsaid. Şi penaltiul transformat de Mbappe a fost dictat după ce arbitrul german Daniel Siebert a revăzut reluarea fazei.

În prima semifinală, disputată, miercuri, la Milano, Spania a învins Italia, cu scorul de 2-1.

Finala mare a competiţiei, Spania - Franţa, este programată, duminică, de la ora 21.45, la Milano.

Tot duminică, de la ora 16.00, la Torino, se vor întâni Italia şi Belgia, în finala mică a competiţiei.