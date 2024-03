Selecţionerul Scaloni a rămas la cârma naţionalei Argentinei după discuţii cu Messi şi alţi jucători

Lionel Scaloni a dezvăluit joi că discuţiile cu jucătorii importanţi, inclusiv cu Lionel Messi, i-au reaprins entuziasmul de a rămâne antrenorul echipei naţionale de fotbal a Argentinei după un an pe care l-a descris drept ''dificil'', scrie Xinhua, potrivit Agerpres.

În noiembrie, Scaloni a dezvăluit că se gândeşte să renunţe la postul de selecţioner al campioanei mondiale, după victoria selecţionatei Albiceleste în faţa Braziliei (1-0), într-un meci din preliminariile CM 2026, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro.

Dar, în conferinţa de presă dinaintea meciului amical al Argentinei cu El Salvador, de vineri, la Philadelphia, antrenorul de 45 de ani a spulberat orice îndoială cu privire la viitorul său.

''Am vorbit cu Leo (Messi) şi cu alţi jucători'', a spus Scaloni. ''Cu el, pentru că este căpitanul, pentru ceea ce reprezintă. Am vorbit şi cu alţi jucători, cu Angel Di Maria, cu Lautaro (Martinez), (Nicolas) Otamendi, Rodrigo De Paul. Sunt oameni în care am foarte multă încredere, pe care îi iubesc foarte mult. Au fost cu noi din prima zi. Trebuia să vorbesc cu ei şi să-mi împărtăşesc gândurile'', a mărturisit Scaloni.

În noiembrie, Scaloni îşi motiva dorinţa de o pauză pentru că simţea că nu mai are energie, dar a insistat că nu s-a gândit niciodată serios să renunţe. Însă, el a simţit o presiune neaşteptată după ce a condus Argentina la glorie la Cupa Mondială din 2022 din Qatar, punând capăt unei aşteptări de 36 de ani de la ultimul titlu mondial.

''A fost un moment de reflecţie după un an dificil. Este o nebunie să spun că a fost un an dificil după ce am câştigat o Cupă Mondială, dar a fost. Ne-am întâlnit cu cei cu care credeam că trebuie să discutăm, am discutat despre preocupările noastre şi cel mai important lucru este să ştim că toţi am fost puternici să continuăm. Nu ştii niciodată ce ne rezervă viitorul, dar deocamdată continui şi atât'', a explicat Scaloni.

Duelul Argentinei cu El Salvador va fi urmat de un alt meci amical, cu Costa Rica, la Los Angeles, marţea viitoare.

Echipa Albiceleste nu va conta pe căpitanul Messi la acestea meciuri, după ce acesta a suferit o accidentare la coapsă în timp ce juca la Inter Miami.