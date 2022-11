Selecționerul Tunisiei, după înfrângerea cu Australia: 'Împotriva Franţei, în ultimul joc, vom da tot ce avem mai bun'

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Tunisiei, Jalel Kadri, a declarat sâmbătă, după ce echipa sa a fost învinsă de Australia cu 1-0, la CM 2022 din Qatar, că are ca obiectiv principal câştigarea ultimului meci din grupă, contra Franţei, scrie AFP.

"Fotbalul nu cunoaşte miracole, ci doar meciuri dificile şi meciuri capitale. Împotriva Franţei, în ultimul joc, vom da tot ce avem mai bun pentru a câştiga cele 3 puncte. Ştim bine că următorul meci va fi împotriva unui adversar foarte puternic, dar noi sperăm, uneori mai sunt surprize. Va trebui să dăm tot, ne vom juca şansa, vrem să nu mai repetăm greşelile din partidele anterioare. În prima repriză de azi nu am fost la maxim, australienii ne-au obligat să jucăm cum au vrut ei, dar în repriza a doua am avut o circulaţie a balonului foarte bună, centrări bune şi şuturi la poartă. Aşa că până la urmă, după cele 90 de minute, aş spune că nu meritam să pierdem, dar ăsta e fotbalul. Cât despre şansele noastre de calificare, ştim că am pierdut un meci decisiv şi ne asumăm responsabilitatea", a spus Kadri, conform agerpres.ro.

Selecţionata Australiei a învins echipa Tunisiei cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Al Janoub Stadium din Al Wakrah, într-un meci din Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Australia, care venea după 1-4 cu Franţa, a reuşit să obţină o victorie importantă, prin golul lui Mitchell Duke (23), rămânând în cărţi pentru optimile de finală.

Tunisia, care a remizat cu Danemarca (0-0), în meciul său de debut din Qatar, rămâne cu o singură victorie în 14 meciuri jucate în grupe la Cupa Mondială.

Sâmbătă va avea loc şi celălalt meci al grupei, Franţa - Danemarca (Stadium 974 - Doha, 18:00).

Ultimele meciuri din grupă vor avea loc pe 30 noiembrie, Australia - Danemarca (Al Janoub Stadium - Al Wakrah, 17:00) şi Tunisia - Franţa (Education City Stadium - Doha, 17:00).