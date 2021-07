Selfie MORTAL în India: 16 tineri au fost uciși de trăsnet în timp ce făceau poze

O descărcare electrică a lovit şi ucis 16 persoane care îşi făceau selfieuri în ploaie, în vârful unui turn al fortului Ambser, o atracţie turistică la Jaipur, în nordul Indiei, iar majoritatea morţilor erau foarte tineri. potrivit unui angajat al poliţiei, relatează BBC News, arată News.ro.

În total 27 de persoane se aflau pe zidul incintei când a avut loc trăsnetul, iar unele dintre ele au încercat să scape sărind la pământ. Acesta nu este un eveniment izolat, iar trăsnetul ucide anual în medie aproximativ 2.000 de indieni.

Presa locală scrie că, duminică, alte nouă morţi legate de trăsnet au fost raportate în statul Rajasthan, unde se află oraşul Jaipur, iar alte zeci de morţi au fost înregistrate în Uttar Pradesh şi Madhya Pradesh.

Bilanţurile evoluau în continuare, iar numărul răniţilor este destul de mare, cifrele fiind inexacte. 42 de persoane au murit în Uttar Pradesh, în timp ce alte 20 au murit duminică în Rajasthan, ambele state din nordul Indiei, potrivit agerpres.ro.

Potrivit unor experţi, bilanţul victimelor era important în acesste din urmă două state, deoarece numeroase persoane muncesc afară, în agricultură şi construcţii.

Miniştrii-şefi ai statelor respective şi premierul indian Narendra Modi dau asigurări că urmează să se acorde despăgubiri în valoare de 500.000 de rupii (5.650 de euro) tuturor familiilor îndoliate.

În India, sezonul musonului, caracterizat prin ploi foarte puternice, începe în iunie şi se încheie în septembrie.

Departamentul Meteorologic indian anunţă că decesele din cauza trăsnetului s-au dublat începând din anii '60, iar unul dintre motivele invocate în eplicarea acestui lucru sunt modificările climatice.

Potrivit unor date, accidente cauzate de acest tip de intermperii au crescut cu 30-40% începând din anii '90.

În 2018, statul Andhra Pradesh, în sudul Indiei, a înregistrat 36.749 de trăsnete în doar 13 ore, iar în iunie 2021 peste 100 de persoane au murit în cele două state.

Guvernul a semnalat că aceste trăsnete sunt mai curente în zone mai puţin împădurite, care expun mai mult populaţiile trăsnetelor. BBC prezintă câteva măsuri de siguranţă de urmat pe timpul uneifurtuni cu trăsnete. Royal Society for the Prevention of Accidents recomandă să re caute refugiu într-o clădire mare sau, în lipsa acesteia, într-o maşină, şi nu sub un copac mare şi izolat. În cazul în care nu există mijloace de protecţie, se recomandă o poziţie ghemuită.