Semn de respect pentru personalul medical din Prahova - Iluminatul festi a fost aprins de șea secției ATI

Sute de ploieşteni au participat, marţi seară, la ceremonia de aprindere a luminiţelor de sărbători, butonul de deschidere a iluminatului festiv fiind apăsat de şefa Secţiei de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU), Steluţa Nacu.

În cadrul evenimentului, primarul Andrei Volosevici a mulţumit întregului personal sanitar pentru eforturile depuse în această perioadă, reprezentanţi ai instituţiilor implicate în lupta anti-COVID primind diplome de recunoştinţă.

Citește și: De la 1 ianuarie 2021, Laura Codruța Kovesi își intră în pâine! Șefa Parchetului European a dezvăluit cine va intra sub lupa ei



"Suntem într-o ceremonie atipică. Am onoarea să fiu alături de eroii zilelor noastre. Sunt oameni care în ultimele nouă luni de zile ne-au adus optimismul, ne-au redat speranţa, ne-au redat încrederea şi, de foarte multe ori, ne-au redat viaţa. Mi se pare absolut obligatoriu ca cei care anunţă o bucată frumoasă din fiecare an, şi anume sărbătorile de iarnă, care încep prin aprinderea iluminatului ornamental, să fie parte din ei", a spus Volosevici.



Ulterior, şefa Secţiei ATI a SJU Ploieşti, doctorul Steluţa Nacu, a aprins iluminatul festiv în municipiul Ploieşti.



"Mulţumesc pentru onoarea care mi-a fost acordată de a aduce lumină şi puţină bucurie în sufletul tuturor. Terapia Intensivă este de foarte multe ori asociată cu durere, cu suferinţă, din partea celor care sunt bolnavi sau a familiilor lor. Vreau să vă asigur că noi, colectivul Secţiei de Terapie Intensivă, am fost întotdeauna alături de toţi pacienţii noştri, de familiile lor şi promitem că vom fi în continuare încercând să facem absolut tot e putem pentru a salva viaţa celor dragi nouă", a spus Steluţa Nacu.