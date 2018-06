SEMNAL DE ALARMĂ - 28.787 de firme au fost radiate în primele patru luni din 2018, număr în creştere cu 4,91% (ONRC)

Numărul firmelor radiate a crescut, în primele patru luni din 2018, cu 4,91%, comparativ cu perioada similară din 2017, ajungând la 28.787, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 4.309 firme (cu 2,75% mai puţine faţă de primele patru luni din 2017) şi în judeţele Cluj - 1.223 (minus 9,94%), Iaşi - 1.171 (minus 1,18%) şi Timiş - 1.159 (plus 24,62%).



La polul opus, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în judeţele Ialomiţa - 197 (cu 19,39% mai multe faţă de perioada similară din 2017), Covasna - 205 (minus 16.67%) şi Călăraşi - 239 (minus 19,26%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 7.518 (plus 9,13% raportat la primele patru luni ale anului trecut), agricultură, silvicultură şi pescuit - 3.834 (plus 33,96%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 2.453 (plus 20,5%).