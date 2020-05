SEMNAL DE ALARMĂ Natalitatea a înregistrat în 2019 cel mai scăzut nivel din ultimii 35 de ani în SUA

Natalitatea în Statele Unite nu a fost niciodată atât de scăzută din 1985 ca anul trecut, când rata fertilităţii a atins un minim istoric, potrivit datelor provizorii publicate miercuri de autorităţile sanitare americane, informează AFP preluat de agerpres.

Vezi și: Avertisment SUMBRU: 'Europa trebui să se pregătească pentru al doilea val de coronavirus. Nu este momentul să vă relaxaţi complet'



Aproximativ 3.745.540 de naşteri au fost înregistrate în SUA anul trecut, cu aproximativ 1% mai puţin decât în 2018.



"Acesta este al cincilea an în care numărul naşterilor este în scădere, după ce a crescut în 2014, cu o diminuare de 1% în medie pe an", conform sursei citate, Centrele pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC).



Cu excepţia anului 2014, numărul nou-născuţilor a continuat să scadă din 2007.



În 2019 s-a înregistrat cel mai redus număr de naşteri din ultimii 35 de ani. Comparaţia cu anul 1985 este cu atât mai izbitoare, cu cât SUA aveau la momentul respectiv cu aproximativ 90 de milioane de locuitori mai puţin.



Ţinând cont de populaţie, rata fertilităţii este chiar cea mai scăzută de când sunt colectate date în acest domeniu în SUA, în 2019 consemnându-se 1.7 copii/femeie. Această cifră este cu mult sub rata necesară pentru ca o generaţie să se reînnoiască (2.1 copii/femeie), sub care SUA au scăzut în 1971. Acest declin s-a accentuat începând cu 2007.



Comparativ, rata fertilităţii în Franţa a fost de 1.87 copii/femeie în 2019.



În SUA, rata naşterilor/femeie a scăzut pentru aproape toate grupele de vârstă, cu excepţia femeilor cu vârste cuprinsă între 40 şi 44 de ani. În rândul adolescentelor cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, aceasta a continuat să scadă până la un nou record de 16.6 naşteri/1000 adolescente, în scădere cu 5% faţă de 2018.



Pe de altă parte, rata naşterilor premature a crescut pentru al cincilea an consecutiv, ajungând la 10.2% în 2019, faţă de 10% în 2018.