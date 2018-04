Semnal de ALARMĂ: O industrie VITALĂ în România se pregăteşte să pună LACĂTUL

Industria de morărit şi panificaţie are un deficit de forţă de muncă de circa 8.000 de oameni, iar lucrurile merg spre pieire, pentru că tineretul din ziua de azi de preferă calculator, birou sau orice altă muncă decât cea de brutar, susţine preşedintele ROMPAN, Aurel Popescu.

Citeşte şi: Lovitură FĂRĂ PRECEDENT pentru şoferi: Amenzile radar NU vor mai putea fi CONTESTATE

"Nu cred că mai lucrează nimeni sub 1.500 de lei net în sector, dar câştiguri pe lună, la noi, sunt multe altele. Le mai dăm şi pâine, le mai dăm şi tichete de masă, le dăm nişte bani de Crăciun şi de Paşte, dar de ziua de naştere ca să-i atragem. Au crescut salariile şi în domeniul nostru, pentru că erau cele mai mici din industria alimentară şi sunt convins că o să mai crească, dar văd că 5 bani profit la o franzelă contează foarte mult. Când încercăm să scumpim produsul sare toată lumea că se scumpeşte pâinea, dar dacă vrem să mâncăm o pâine românească, proaspătă şi bună trebuie să ţinem cont că avem nevoie de oameni calificaţi şi pe care trebuie să-i plătim", a adăugat Aurel Popescu.



Pe de altă parte, preşedintele ROMPAN susţine că foarte mulţi operatori economici din această industrie vor fi nevoiţi să nu mai lucreze cu marile lanţuri de magazine din cauza discounturilor tot mai ridicate pe care le cer acestea.

"Noi am vândut ani buni aproape în pierdere şi aceste discounturi pe care le cer marile lanţuri de magazine cresc de la an la an şi nouă ne scad puterea de lucru, capitalul şi resursele financiare. Atunci când constaţi că vinzi în pierdere nu ai ce să faci. Dacă retailerul nu este de acord să îţi primească produsul la un preţ mai mare sau dacă majorează preţul şi nu se vinde produsul, atunci ai probleme în piaţă şi cu părere de rău ne încheiem activitatea. Cred că în situaţia asta sunt majoritatea operatorilor economici din industrie pentru că ei (retailerii n.r) nu iartă pe nimeni. Aceşti retaileri gândesc aşa:'e casa mea, vrei să vii în casa mea să îţi desfăşori o activitate trebuie să plăteşti pentru treaba asta'. Acesta este principiul de bază şi dacă nu ne înţelegem ne pare rău şi încheiem relaţia", a mai spus reprezentantul patiserilor şi brutarilor din România.

Citeşte şi: ALERTĂ – Incident GRAV în Capitală: Un balcon S-A PRĂBUŞIT peste o maşină

Deschiderea unor magazine specializate în vânzarea pâinii, un proiect mai vechi al patronatului din industrie, a rămas doar "o mişcare timidă", susţine Popescu, din cauza chiriilor foarte mari percepute în piaţă."Am deschis şi noi un magazin de pâine specializat şi tot ceea ce avem adaos comercial din pâine îl dăm pe chirie la magazin, iar salariul trebuie să îl plătim din alte resurse, din alte activităţi. La pâine se câştigă foarte puţin, iar regina pâinii este franzela. Ori dacă câştigi 5 bani la o pâine eşti fericit, dar dacă nu poţi să investeşti.... Dacă România avea autostrăzile gata să lege vestul de sud şi de est, altfel eram şi cu pâinea din import, pentru că şi aşa se încerca să se vină cu pâine congelată în ţară. Au fost nişte investitori olandezi care şi-au făcut o investiţie de zeci de milioane în Olanda şi vor să vină cu pâine congelată în România. Le-am spus: aţi greşit uşa. Nu ne încurcăm cu acest mod de lucru. Noi nu cumpărăm pâine congelată, noi producem pâine în România şi mai bine investim în România să facem şi noi produse congelate şi să exportăm in alte tari, chiar dacă firma este cu capital străin. Important este că folosim grâu românesc, e făină românească măcinată în morile româneşti, este forţă de muncă românească şi bugetul este al României, pentru că toate vărsămintele se fac la bugetul statului român", a mai spus Popescu.Şeful ROMPAN a reiterat că pâinea congelată nu este o problemă în România, pentru că se situează la două-trei procente din totalul de consum de pe piaţa locală.