Semnal de alarmă pentru generația Z: Tineri mai puțin educați, deprimați, fără valori, dependenți de tehnologie

În fiecare an, Jeremy Adams, profesor în Bakersfield, California, predă aceeași lecție. Când le arată elevilor săi imagini cu vedete precum Kendall Jenner sau Miley Cyrus, ei le recunosc imediat. Dar confruntați cu fotografii ale factorilor de decizie politică americani precum Mike Pence sau Nancy Pelosi, copiii privesc în gol. Ignoranța nu este o glumă, scrie el în noua sa carte, „ Hollowed Out: A Warning About America’s Next Generation”.

„Trebuie să ne pregătim pentru ceea ce ne așteaptă. Scriu această carte ca semnal de alarmă… un proiect născut din îngrijorare și frustrare. ”

Candidat la titlul de Profesorul Național al Anului, Adams este de părere că tinerii de astăzi sunt „sterpi în ceea ce privește comportamentul, valorile și speranțele din care ființele umane au găsit în mod tradițional un scop înălțător… sau chiar simplă mulțumire”. Adams îi numește „goi pe dinauntru”, o generație care trăiește o viață solitară, hiperconectată la tehnologie, dar neatașată de familie, religie sau comunitate. El citează statistici care arată că rata depresiei printre adolescenți a crescut cu 63% din 2007 până în 2017, în timp ce rata de sinucid este cu 56% mai mare. În mod tragic, sinuciderea a devenit a doua cauză de deces în grupul persoanelor tinere.

În timp ce profesorii îi ajutau altădată pe elevi să devină „cea mai bună variantă a lor”, punând accent pe programe de învățământ, planuri de predare și scoruri de testare, astăzi ei doar încearcă să „înțeleagă” tinerii prin programe care pun accentul pe conștientizarea sinuciderii și depresiei, preocupările legate de traficul de persoane, agresiuni, bande și împușcături.

Adams consideră că schimbările sunt cauzate de dizolvarea familiei tradiționale americane – ratele de căsătorie scad și numărul căminelor cu doi părinți -femeie și bărbat – este tot mai mic. Deși studiile arată că a lua cina în familie duce la o scădere a „fumatului, consumului excesiv de alcool, consumului de marijuana, violență, probleme școlare, tulburări de alimentație și activitate sexuală” printre tineri, majoritatea studenților lui Adams spun că iau cina singuri, în fiecare seară, concentrându-se pe telefonul din mâna lor și nu pe familie.

De asemenea, Adams condamnă evaporarea vieții religioase. În timp ce doar 2% dintre americani s-au identificat drept „atei” în 1984, cifra este de 22% până în 2020. Un profesor de religie observă că atunci când se discută despre Matei, din Biblie, mulți studenți cred că vorbește despre Matthew Perry din „Friends”. Și Luca? Studenții presupun că este tipul din „Beverly Hills 90210”.

Religia a fost înlocuită de o cultură de masă a „banalității, conformității și auto-îngăduinței ”, scrie Adams, ca să nu mai vorbim de obsesia tehnologiei. El observă că, în anii 1970, mai mult de 50% dintre liceeni stăteau cu prietenii „în fiecare zi”, dar până în 2020 numărul scăzuse sub 33%. Liceenii moderni renunță în mod regulat la activități tradiționale, cum ar fi jocurile de fotbal de vineri seară, pentru a mânca singuri, „urmărind Netflix, Hulu sau Disney +”. Astfel se explică de ce, în 2012, 49% dintre adolescenți au spus că modalitatea lor preferată de a vorbi este « față în față », dar în 2018 doar 32% au spus același lucru.

Studenții moderni trimit mesaje în mod constant în timpul orelor, spune Adams, sau urmăresc serviciile de streaming în timpul cursurilor Zoom, trăiesc într-o stare pe care psihiatrii o numesc „atenție parțială continuă”. Studiile arată că studentul mediu din generatia Z utilizează cinci dispozitive electronice și are o durată de atenție de 8 secunde, ceea ce are ca rezultat „note mai mici, capacitate redusă de concentrare și performanțe academice reduse”.

Adams prezice că tinerii de astăzi vor fi nepregătiți pentru viitor. În 2014, un general american avertiza: „Calitatea persoanelor dispuse să se înroleze în armată a scăzut rapid”, 71% dintre tinerii de 17-24 de ani erau neeligibili din cauza obezității, a cazierului judiciar, a sănătății mintale sau a problemelor legate de droguri.