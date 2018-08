Semnal de ALARMĂ tras de ministrul de Finanțe: Viața unor oameni depinde de RECTIFICAREA bugetară. Fondul de rezervă este ZERO

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține că viața unor oameni depinde de rectificarea bugetară, menționând că nu se poate face rectificare parțială, așa cum a sugerat președintele României. Teodorovici a precizat că fondul de rezervă al Guvernului este zero.

"Domnul președinte ne dă sfaturi, să facem rectificare parțială.Așa ceva nu e posibil. Doamna ministru Sorina Pintea are un caz grav, un copil care are nevoie de tratament urgent, pentru a carui vindecare s-a cerut suma de bani necesara la rectificare, dar rectificarea asteapta si e viata unui copil. Sunt oameni a caror viata depinde de suma de la rectificare", a declarat Eugen Teodorovici la Antena 3.

Întrebat de ce nu alocă sumele din fondul de rezervă a Guvernului, ministrul a spus: "E zero. Am tot dat la inundatii, calamitati, pesta porcina. Sunt decizii publicate in MO. 600 mil de lei au fost doar pe calamitati naturale. Daca un pacient moare cine raspunde?".

Eugen Teodorovici a făcut apel la alți oamenii politici și la președinte pentru conciliere.