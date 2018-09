Semnal de ALARMĂ tras de Ponta: România pierde OFICIAL în acest an 800 de milioane de EURO!

Fostul prim-ministru, Victor Ponta, atrage atenția că România pierde în continuare bani europeni buni pentru dezvoltarea României din cauza indolenței autorităților de la București, o ”gasca formata din hoti si analfabeti”, care în loc să se ocupe de o mai bună absorție a fondurilor comunitare încearcă includerea comisarului pentru Dezvoltare Regională, Corina Crețu, în luptele politice interne.

Fostul premier atrage atenția că doar în acest an și doar în cadrul unui singur program european - POR - Programul Operational Regional gestionat in mod direct si exclusiv de “Grupul de la Teleorman”!!!, România pierde oficial 800 de milioane de EURO:

”Atragerea Comisarului European in bataliile politice interne este o mare greseala care afecteaza interesele nationale / daca o gasca formata din hoti si analfabeti vor sa isi mai spele imaginea la Bruxelles in acest fel , sau sa gaseasca un tap ispasitor - vom plati ca tara un pret urias.

Oamenii care au furat bani europeni cu Teldrum si care au batut romanii din Diaspora trebuie sa stea departe de ceea ce Romania are bun la nivel european !

In calitatea mea de persoana care a negociat, a obtinut si nominalizat in 2014 Comisarul din partea Romanie , dar si ca lider al ProRomania am dreptul si obligatia sa trag acest semnal de alarma!

Adevarul este ca activitatea Corinei Cretu si a echipei sale ( oameni extraordinari prea putin cunoscuti si apreciati) a fost benefica pentru Uniunea Europeana - si a fost extraordinar de buna pentru Romania!

Corina a fost un Comisar european care a luptat si pentru Romania - nu doar pentru promovare personala!

Imi amintesc faptul ca in 2014 au fost multi care mi-au bagat bete in roate ( in frunte cu Basescu) cand negociam cu Dl Juncker si cu ceilalti lideri europeni obtinerea postului de la Dezvoltare Regionala pentru Corina! Sunt foarte mandru si fericit ca am reusit - am castigat toti!

Fara Corina Cretu si echipa sa nu am fi ajuns niciodata la un grad de absorbtie de peste 90% a fondurilor europene in perioada 2013-2015 ( adica miliarde de euro intrate in tara noastra) / fara ei nu am fi fost intre primele tari care au incheiat noul Acord de Partenriat pentru 2014-2020 /

- insa Corina Cretu a avut la Bucuresti guvernanti competenti si de buna credinta / acum are simple instrumente obediente unui lider lacom, corupt si rupt de realitate - si inca din acest an vom avea in deja mod oficial peste 800 milioane de Euro pierduti ( dezangajari in limbaj tehnic) in principal din POR - Programul Operational Regional gestionat in mod direct si exclusiv de “Grupul de la Teleorman”!!!

Platesc Dragnea si Dancila cei 800 de milioane de euro pe care ii pierdem in acest an? Pentru miliardele care vor urma? Asta trebuie sa se gandeasca deputatii si senatorii care inca ii sustin pe acesti oameni!”, susține Ponta pe pagina sa de Facebook.