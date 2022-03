Semnal tras de Societatea Nucleară Americană: Nu trageți în preajma centralei nucleare. Pericolul este extrem de mare

Liderii Societății Nucleare Americane au îndemnat toate forțele armate din Ucraina „să se abțină de la acțiuni militare în apropierea instalațiilor nucleare”, spunând că personalul de la centralele nucleare trebuie să își poată face treaba fără întrerupere sau „de teamă de a fi ucis sau rănit”, potrivit CNN.

Ucraina are pe teritoriul ei patru centrale nucleare, inclusiv cea mai mare din Europa, la doar 200 de km de linia frontului.

„De asemenea, îndemnăm la asigurarea surselor de energie din afara amplasamentului pentru fiecare instalație nucleară, transportul neîntrerupt către și dinspre locații pentru lucrătorii uzinelor și lanțurile de aprovizionare și comunicații neîngrădite cu autoritățile de reglementare și inspectorii”, au declarat președintele organizației, Steven Nesbit, și CEO-ul Craig Piercy.

Ei au cerut încetarea războiului pentru „prevenirea pierderilor de vieți omenești și prevenirea oricărui risc pentru instalațiile nucleare ale Ucrainei”.

Un bombardament rusesc a lovit în noaptea de joi spre vineri centrala nucleară Zaporoje, cea mai mare din Europa, situată în centrul Ucrainei, declanșând un incendiu și ajungând la una dintre unitățile acesteia, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al acestei centrale, potrivit AFP, Kyiv Independent și CNN.

❗️Important information from Zaporizhzhia NPP:



????At the moment, the third power unit was shut down at the plant and only the fourth unit is working;

????The radiation and fire safety conditions at the nuclear power plant are within normal limits. pic.twitter.com/qspIFz8O7x