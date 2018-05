Semnalul de ALARMĂ al preşedintelui, întărit de un fost preşedinte ANAF: 'Cam în al treisprezecelea ceas...'

După ce preşedintele Iohannis a criticat în mod public performanţele economice ale guvernelor PSD şi a cerut demisia premierului Dăncilă, un fost preşedinte al ANAF susţine afirmaţiile şefului statului. Gelu Diaconu, fost şef ANAF în perioada 2012-2016, prezintă variantele prin care PSD ar putea să remedieze situaţia.

Vezi şi: Minim doi litri de lichide pe zi, o țintă dificilă? Trucuri care îți fac misiunea mai ușoară

"Presedintele Iohannis a confirmat dezastrul care se profileaza in finantele publice pe seama nerealizarii veniturilor bugetare, dezastru despre care vorbesc de 2 ani de zile. Inca de pe vremea tehnocratilor, cand a inceput slabirea capacitatii administrative a ANAF, continuata de gasca lui Pablito!

Din pozitia sa, presedintele evita sa dea semnale alarmiste, face doar avertizari. Cam in al treisprezecelea ceas...

Eu, ca cetatean si contribuabil, o fac de peste doi ani de zile, fara nici o miza politica.

Chiar daca in aprilie au facut interventii la marii producatori sa scoata in avans produse accizabile, problema trendului scaderii veniturilor fiscale in raport de consumul crescut devine structurala. Iar veniturile din TVA, altadata un pilon al bugetului, scad continuu, chiar si atunci cand restrictioneaza rambursarea sumelor din TVA cuvenita agentilor economici.

Situatia veniturilor de natura fiscala se va deteriora daca guvernantii nu vor intari capacitatea administrativa a ANAF. Daca nu o vor face vor fi nevoiti, pe langa reducerea drastica a cheltuielilor publice, sa introduca noi taxe.

Asta daca Dragnea&co nu isi vor asuma iresponsabilitatea depasirii deficitului bugetar asumat.

Urmeaza odiseea pilonului II de pensii...

In acest timp, la sediul PSD, continua manipularea propagandistica cu mici si bere. Acesta le este nivelul!!!", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.

Vezi şi: Scapă de durerile cervicale și previne spondiloza: Exerciții pentru cei care stau prea mult la birou .