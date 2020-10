SEMNALUL de la Timișoara! Negocierile dintre PNL şi USR-PLUS au eșuat: 'Liderii PNL ne-au demonstrat un singur lucru: dinozaurii încă există'

Liderii PNL şi cei ai USR-PLUS din judeţul Timiş nu au reuşit să ajungă la o înţelegere în privinţa guvernării locale, cele două părţi nu s-au putut înţelege în prvinţa funcţiilor de viceprimari în Timişoara şi de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Timiş. Liberalii s-au arătat deranjaţi şi de declaraţiile deputatului USR, Cătălin Drulă, care a precizat, în urmă cu o zi, că partidul său negociază proiecte, nu funcţii. Este un semnal pentru ceea ce va urma, cel mai probabil, din decembrie, după alegerile parlamentare, când România ar putea fi blocată din cauza neînțelegerilor dintre cele două formațiuni.

Negocierile dintre USR-PLUS şi PNL, în Timiş, au ajuns în impas, după ce parlamentarul USR Cătălin Drulă a susţinut că la primele discuţii liberalii au dorit să negocieze funcţii.

”Am avut prima discuţie în acest inedit format, nouă oameni de la USR şi nouă oameni de la PNL. Noi, cei de la USR PLUS am început cu discuţia despre proiecte. Cei de la PNL au fost un pic descumpăniţi, dar este important să discutăm despre proiecte că până la urmă nu lăsăm în spatele nostru majorităţi şi posturi, ci lăsăm proiecte concrete pentru oameni. … Nu ştiu, poate la alte negocieri la care au participat în alte dăţi s-a început cu alte lucruri prima dată, poate cu funcţii, discuţii despre posturi. Noi am început discuţia cu o listă de proiecte concretă… că asta mi se pare o ordine corectă, să discuţi despre proiecte şi principii, nu despre oameni”, a declarat, miercuri, Cătălin Drulă.

Joi, la întâlnirea celor două delegaţii, USR PLUS şi PNL, la care liderii Dominic Fritz şi Alin Nica aveau să anunţe rezultatul negocierilor, a fost dezvăluit faptul că acestea sunt într-un blocaj, tocmai din cauza acestor afirmaţii făcute de Drulă, pe care liberalii le-au taxat drept inacceptabile, scrie news.ro.

Mai apoi, PNL-iştii au arătat că astăzi tocmai cei de la USR au cerut negocierea funcţiilor, şi nu a principiilor şi a proiectelor.

”Dacă noi am convenit tot ceea ce este scris în acele materiale comune ne asumăm şi l-am fi semant şi astăzi, doar că, colegii de la USR au dorit să aibă certitudinea împărţirii funcţiilor, cu care noi nu am fost pregătiţi să semnăm. Am ajuns la sfârşitul acestor negocieri după trei zile bune de discuţii despre proiectele noastre comune. Am agreat un text de parteneriat şi, cu 5 minute înainte să închidem acest parteneriat, partenerii noştri potenţiali ne-au spus că nu sunt în măsură să onoreze ce am negociat luni şi miercuri, şi asta înseamna să avem un viceprimar de la USR Plus şi un viceprimar de la PNL şi un vicepreşedinte de la USR Plus şi unul de la PNL. Au spus că au nevoie de timp să se gândească la această soluţie, că propun să facem asta după alegerile parlamentare. Pentru noi este exclus să continuăm o instabilitate politică aici. (...) Din acest motiv, aceste negocieri de azi nu au fost duse la un bun sfârşit. Noi vom analiza situaţia şi să vedem cum putem, într-un timp cât mai rapid, aşa cum ne cere situaţia de urgenţă, să ajungem la o stabilitate în Consiliul Local şi Judeţean”, a explicat primarul ales al Timişoarei Dominic Fritz.

La rândul său, liderul PNL Timiş şi preşedintele ales al Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica a declarat că a propus ca în negocieri să amâne discuţiile despre funcţii până după alegerile parlamentare, lucru cu care USR-iştii nu au fost de acord.

”Este o chestiune de timing, pentru că noi am cerut mai mult timp ca să discutăm despre poziţiile din cele două instituţii publice. E adevărat că am ajuns la un acord cu privire la programul de guvernare locală, atât din Primăria Timişoara, cât şi din Consiliul Judeţean. Am ajuns la un acord să sprijinim prorgamul USR în Primăria Timişoara şi, în acelaşi timp, să completăm acel program cu proiectele începute de administraţia liberală şi, în ceea ce priveşte Consiliul Judeţean, partenerii noştri să sprijine programul nostru de guvernare locala şi, câteva adiţii din programul alianţei USR Plus. Ceea ce a subminat negocierile au fost recentele declaraţii ale chiar unui membru din comisia de negociere, pe care colegii mei, ieri, în şedinţa Biroului Politic Judeţean le-au considerat ca fiind inacceptabile şi care subminează încrederea noastră ca partenerii noştri sunt şi pot să fie loiali în cele două instituţii. Am solicitat doar o păsuire, să se mai aşeze timpul puţin peste aceste declaraţii contondente şi săptămâna viitoare să discutăm despre funcţii, cu atat mai mult cu cât cred că oamenii, principalul lucru pe care cred îl aşteaptă de la noi este să convenim asupra proiectelor, asupra programelor, asupra a ceea ce trebuie să facem în următorii 4 ani şi nu să ne batem pe o poziţie sau cealaltă”, a declarat Alin Nica.

Nica a mai declarat că exclude orice alianţă cu PSD sau Pro România, în Consiliul Local Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş.

Ulterior, preşedintele USR Timiş, Cristian Moş a scris pe pagina sa de Facebook că liberalii au demonstrat, în urma acestor negocieri, că ”dinozaurii există”.

”După 3 zile de negocieri cu PNL Timiş care păreau încheiate, astăzi liderii PNL ne-au demonstrat un singur lucru: dinozaurii încă există. Am păstrat transparenţa în această perioadă, timp în care PNL negocia cu vechea clasă politică, în spatele uşilor închise. În momentul de faţă între USR PLUS şi PNL Timiş NU există un acord de colaborare nici în cadrul Consiliului Judeţean Timiş, nici în Consiliul Local Timişoara. Nu ne abatem de la valorile noastre şi nu vom încălca voinţa timişenilor. Suntem aici pentru că ne dorim cu adevărat un nou început!”, a scris Cristian Moş.

Şi Dominic Fritz a revenit, după negocieri, cu un mesaj pe pagina sa de Facebook şi i-a transmis liderului PNL Timiş, Alin Nica, să ia o decizie până luni.

”Domnul Alin Nica trebuie să decidă ce fel de politică vrea să facă, politica de scandal între Guvern şi Parlament sau o politică pentru binele timişenilor şi timişorenilor. Dl Nica, aveţi termen până luni seară să luaţi o decizie. Sfatul meu este să cântăriţi atent situaţia epidemiei de COVID-19 şi voturile cetăţenilor şi să hotărâţi în funcţie de interesele timişorenilor şi timişenilor, nu de îndemnurile la război de la Bucureşti”, a scris Fritz pe Facebook.

Candidatul PNL Timiş, Alin Nica, a câştigat alegerile pentru conducerea Consiliului Judeţean Timiş, în timp ce Nicolae Robu nu a mai obţinut un nou mandat de primar al Timişoarei, alegerile fiind câştigate de candidatul USR, Dominic Fritz. Cele două partode, PNL şi USR-Plus au anunţat după alegeri că sunt dispuse să încheie o alianţă pentru guvernarea locală.

