Senat/comisii - raport de admitere pentru proiectul ce prevede că minorul de 17 ani şi are permis poate conduce asistat

Comisiile juridică şi pentru apărare din Senat au dat, luni, raport comun de admitere asupra unui proiect legislativ care prevede că un minor de 17 ani care deţine permis de conducere categoriile B şi BE poate conduce un autovehicul dacă este asistat de o persoană care are permis din aceeaşi categorie de minimum 10 ani.

"Este imperios necesară adoptarea unor măsuri pentru responsabilizarea tinerilor posesori de permis auto. O modalitate de a atinge acest obiectiv este reglementarea conducerii unui autovehicul din categoriile B şi BE de un minor de 17 ani asistat de o persoană care are permis de conducere din aceeaşi categorie de minimum 10 ani, accesul la obţinerea unui permis auto de la vârsta de 17 ani având ca rol principal responsabilizarea tinerilor, în vederea diminuării gradului de teribilism şi a conduitelor iresponsabile", susţin iniţiatorii, parlamentari PNL, UDMR, USR, PSD şi neafiliaţi, în expunerea de motive la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru modificarea şi completarea art.337 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal.Potrivit proiectului, persoana care însoţeşte minorul aflat la volan răspunde în mod solidar în cazul încălcării de către acesta regulilor de circulaţie."Persoana care însoţeşte un minor care deţine permis de conducere valabil pentru categoriile B, BE şi conduce un autovehicul răspunde în mod solidar cu minorul aflat în culpă pentru încălcarea de către acesta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. Considerăm că este o responsabilizare maximă a persoanei însoţitoare care va avea un rol determinat în educaţia rutieră a minorului de 17 ani. Considerăm că un conducător auto care are permis de conducere de minim 10 ani a dobândit destulă experienţă în conducerea unui autovehicul, în respectarea regulilor de circulaţie, dar şi în respectarea celorlalţi participanţi la trafic. Astfel, riscul producerii de accidente de către conducătorul auto începător scade semnificativ odată ce acesta capătă experienţă în trafic", se explică în expunerea de motive.Conform proiectului de act normativ, un astfel de sistem în care minorul este însoţit de o persoană cu experienţă în conducerea autovehiculelor există deja în unele state membre UE, cum ar fi Germania, Austria, dar şi în state non-UE precum Marea Britanie şi a avut un impact pozitiv asupra siguranţei rutiere, reducându-se semnificativ numărul de accidente produse de tinerii şoferi, permiţându-le acestora să dobândească experienţă de conducere sub supravegherea unui adult. De asemenea, în aceste ţări este prevăzut că persoana care însoţeşte un minor pe timpul condusului trebuie să aibă permis de conducere din aceeaşi categorie de minimum 10 ani.Senatul este prima Cameră legislativă sesizată în acest caz.