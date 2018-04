Senat: Propunerea legislativă de trecere a industriei de apărare de la Ministerul Economiei la MApN, adoptată

Plenul Senatului a adoptat miercuri o propunere legislativă de trecere a industriei de apărare din administrarea Ministerului Economiei în cea a Ministerului Apărării Naţionale (MApN), în scopul revitalizării acestei ramuri într-un ritm ridicat, care să asigure transformarea, modernizarea şi înzestrarea capabilităţilor Armatei României, informează agerpres.ro.

Proiectul a fost adoptat cu 89 de voturi "pentru", nouă "împotrivă" şi nicio abţinere.Propunerea, iniţiată de parlamentari PSD, vizează trecerea în administrarea MApN a participaţiilor statului, acolo unde acesta este acţionar unic sau majoritar, la companiile din industria militară."Importanţa acestei propuneri rezidă în faptul că MApN ar putea să dimensioneze mult mai corect industria de apărare, ar putea să reînfiinţeze capacităţi de producţie, să promoveze producţia din domeniul militar cu cercetarea de resort. Ceea ce propunem noi este o soluţie de deblocare a actualei situaţii, care se dovedeşte a fi păgubitoare pentru economia românească, dezavantajoasă pentru industria de apărare şi capacităţile necesare apărării ţării", a spus senatorul PSD Şerban Nicolae, unul dintre iniţiatorii proiectului.În termen de 180 de zile, prin norme metodologice, Guvernul va stabili toate detaliile privind transferul acestei administrări de participaţii în ceea ce priveşte structura de personal, dimensionarea bugetară etc., prevede textul legislativ.Senatorul USR Nicu Fălcoi a afirmat că, prin această trecere a industriei de apărare de la Ministerul Economiei la MApN, o mare parte din cei 2%, "care ar trebui în mod normal să fie utilizaţi pentru înzestrarea Armatei, se va duce către plata acelor datorii şi către alte 'găuri negre', care există în această industrie''.În opinia acestuia, ''nu se face altceva decât transferarea unei 'găuri negre' dintr-un minister în altul"."Bugetul MApN va fi practic canibalizat de această industrie de apărare, care necesită investiţii foarte mari, dar acestea nu ar trebui făcute din bugetul MApN. În afară de asta, vom sfida orice logică economică. Dintr-odată, cumpărătorul va deveni şi producător şi asta va face ca produsele să nu mai aibă calitatea necesară. MApN ar trebui să se ocupe foarte serios de evaluarea necesităţilor pe care le are în privinţa armamentului de care are nevoie, iar acest lucru ar putea să-l facă printr-o analiză strategică de apărare care lipseşte cu desăvârşire în România", a spus Fălcoi.Senatul este prima Cameră sesizată.