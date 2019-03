Senator acuză 'șmecherași' trimiși să influențeze parlamentarii la vot / Tăriceanu cere fortificarea sălii de plen - STENOGRAMĂ

Senatorii acuză prezența în sala de plen a unor „intruși” a căror identitate este necunoscută.

Problema a fost ridicată de președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, într-o ședință recentă a conducerii camerei superioare a Parlamentului. Tăriceanu s-a plâns că vizitatorii care vin pentru poze „perturbă” activitatea senatorilor la ședințele de plen și că în sala de plen intră „tot felul de persoane care nu au calitatea de senator” și care vin „cu o scrisorică, cu nu știu ce”. Tăriceanu a spus că „pelerinajul” din sala de plen, când se votează legi, trebuie să înceteze.

Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, s-a declarat de acord și a spus și el că „umblă tot felul de persoane și de la cabinetele și de la grupurile parlamentare, dar mai sunt și alte persoane care câteodată nu știm cine sunt”.

Senatorul PSD Ion Ganea, secretar al Biroului Permanent, a vorbit despre existența unor „șmecherași”.

„Se duc acolo când se votează o lege și, când au ei interes trimit câte un șmecheraș din ăsta, zice că e consilier, să influențeze un senator, să-i înmâneze un material, pe lângă el mai vine și un alt reprezentant, chiar un parlamentar. Și nu este în regulă”, a zis acesta.

Nimeni din conducerea Senatului nu l-a contrazis pe Ion Ganea.

Secretarul general adjunct al Senatului a spus că există o propunere de modificare a regulamentului de ordine, pază și securitate al Palatului Parlamentului, la care au fost consultați SPP, Jandarmeria, Poliția, dar „s-a blocat undeva în Camera Deputaților”.

Redăm mai jos pasajul din STENOGRAMA şedinţei Biroului permanent al Senatului din data de 18 martie 2019:

„(...)

Domnul Nicolae Marin: Domnule președinte, la diverse.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Vă rog.

Domnul Nicolae Marin: Domnule președinte, în atribuțiile mele ca și chestor am și ordinea în sala de plen. Ajung ... toți vizitatorii care vin, Secretariatul general trimite pentru aviz și la chestor pentru aprobarea vizitei în cadrul ședințelor de plen. Vreau să vă informez că am primit ultima cerere un pic altfel formulată, în sensul în care să permit prezența unui grup pe parcursul ședinței de plen de astăzi. Vă informez că i-am dat aviz pe o perioadă de 15 minute din momentul accesului la balcon, pentru că avem foarte multe grupuri care vin și nu aș vrea să se suprapună acolo și, bineînțeles, am considerat că 15 minute e timp destul să se facă poze și să fie văzut plenul. Dar aș vrea să vă propun sau Biroul permanent, dacă e de acord, Secretariatul general, să vină totuși în ședința următoare cu ceva să aprobăm acest lucru și să fie o chestie stabilită pentru toată lumea și să nu fiu eu nevoit să spun că-i 15, că-i 20, că-i 30.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Da, de acord.

Domnul Nicolae Marin: Mulțumesc.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Dar ce vreau să subliniez. Două lucruri. Părerea mea este că vizita acestor grupuri de vizitatori în timpul ședințelor are darul să tot perturbe derularea ședinței, mai ales că vor să-și facă fotografii și așa mai departe, ceea ce în alte părți, în alte senate nu se întâmplă, vă spun foarte clar. Punctul 2 este referitor la accesul în sala de plen, jos, la parter a tot felul de persoane care nu au calitatea de senator. Sunt de la cabinetele senatorilor, din staff-ul nu știu mai care, nu vorbesc de cei care țin de Secretariatul general și care au un rol bine determinat, eu vorbesc de ceilalți care vin cu o scrisorică, cu nu știu ce. Domnule, nu se intră în sală, vă rog să fim de acord cu acest lucru. Are ceva senatorul de făcut, iese din sală, se întâlnește cu asistentul, își rezolvă problema. Nu în sală. Și vă rog foarte mult, dacă aveți această atribuție, haideți să...

Domnul Nicolae Marin: Domnule președinte, am reglementat-o, ultimele două luni, cel puțin, s-a rezolvat pentru că am dat o cartelă de acces pentru fiecare comisie și două cartele pentru fiecare grup parlamentar. Ei nu au acces în sală fără să aibă asupra lor acel cartonaș.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Nu, iertați-mă, eu spun ceva foarte clar...

Domnul Nicolae Marin: Nu pot să intre toți, intră unul.

Domnul Cseke Attila-Zoltan: Domnule președinte, de ce nu luăm modelul Parlamentului European? Este un model simplu, civilizat, echilibrat, în care la uși stă câte un om, vine un consilier care vrea să-i transmită unui parlamentar ceva, îi dă materialul, respectivul se duce la parlamentar, îi înmânează sau îi spune: „Te rog frumos să ieși afară.” sau ”Ieșiți afară că vă caută cineva de la Cabinet.”. Deci, într-adevăr, umblă tot felul de persoane și de la cabinetele și de la grupurile parlamentare, dar mai sunt și alte persoane care câteodată nu știm cine sunt. Deci, haideți să luăm un model care este european, nu poate fi contestat de nimeni, e un model civilizat, să vedem cum funcționează acolo și să-l aplicăm și noi. Cine poate să aibă ceva împotrivă?

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Descrierea domnului senator Cseke e simplă de tot, eu sunt dispus și cu astfel de soluție, dar, iertați-mă, nu vreau să mai văd pelerinajul care este permanent în sală.

Domnul Nicolae Marin: Permiteți, domnule președinte.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Îi distrage atenția, evident, celui care vine să-l țină de vorbă, nu poate să...

Domnul Ion Ganea: Dacă îmi permiteți, domnule președinte, 60 de secunde.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Vă rog.

Domnul Ion Ganea: Ce este foarte important este următorul lucru, și încă se perpetuează treaba asta. O știe domnul senator, că i-am și sesizat-o la un moment dat. De la Camera Deputaților cred că e o... nu știu, zic ei că e o cutumă. Se duc acolo când se votează o lege și, când au ei interes trimit câte un șmecheraș din ăsta, zice că e consilier, să influențeze un senator, să-i înmâneze un material, pe lângă el mai vine și un alt reprezentant, chiar un parlamentar. Și nu este în regulă. Pe de o parte, că se perturbă activitatea – mă uit de sus –, în sensul că nu este... au fost situații când senatorii n-au fost atenți și nu s-a respectat procedura de vot, pentru că vin oameni din ăștia care au niște interese, altele decât cele pe care le avem noi în ședințele de Senat.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Mulțumesc. Domnul secretar general adjunct.

Domnul Timotei Stuparu: Domnule președinte, ați pus în discuție numai accesul în sala de plen deocamdată. Eu vreau să vă spun un lucru: există un regulament de ordine, pază și securitate al Palatului Parlamentului din 1999, de pe vremea domnului președinte Diaconescu. Am lucrat anul trecut la modificarea lui, împreună cu reprezentanți ai serviciilor din Camera Deputaților, această problemă, și am făcut deja o modificare, am dat-o spre a fi agreată și SPP-ului și Jandarmeriei, și Poliției, care au atribuțiuni în privința securității, pazei și accesului în Palatul Parlamentului. S-a blocat undeva la Camera Deputaților. Am reluat împreună cu reprezentanții și am făcut încă o dată modificări pe toate întâmplările care s-au mai petrecut în această instituție. Cred că am dat o formă de acord cu toate instituțiile acelea. Iar este blocat la Camera Deputaților.

(...)

Domnul Nicolae Marin: Așa cum știm cu toții și bine spunea de Parlamentul European, în incinta Parlamentului European fiecare persoană poartă un ecuson frumos la piept și știi de acolo dacă e europarlamentar, dacă-i vizitator, dacă e angajat și, dacă e angajat, în ce departament e. Eu susțin și… dar tot în puterea Biroului permanent stă, să luăm această decizie ca toată lumea care se perindă pe holuri, indiferent din ce departament e, să-i apară un ecuson în piept unde scrie: Comisia transporturi, chestori, Comisia ..., cu poze, frumos, și atunci orice persoană, așa cum spuneați dumneavoastră, care, poate, depășește sau nu are conduită adecvată, sau... știm și-l identificăm, fără să-l apuci de mânecă să-l întrebi cum te cheamă. Dacă sunteți de acord cu treaba asta...

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Eu sunt de acord, și nu numai atât, pentru că domnul senator Cseke vorbea de practica de la Parlamentul European, eu, ca președinte al Senatului, când m-am dus la Parlamentul European, am trecut pe la intrare, m-au legitimat, am dat actele, pașaportul, mi-au dat ecuson, mi-am pus ecusonul în piept, frumușel și nu mi-a căzut rangul. Da? Că așa e regula. Și ăia nu fac abatere. La noi, imediat, să vedeți la intrare, dacă vine unul mai șef, nu știu ce, nu mai trece pe la control. Nu, nu e în regulă. Deci eu sunt de acord cu propunerea pe care a făcut-o domnul senator Cseke privind accesul în sală. Avem posibilitatea ca Secretariatul general să pună pe această poziție, nu știu, această funcție de acces în sală numai anumite persoane care să țină legătura cu parlamentarii. Astăzi, la Reuniunea Parlamentară Paritară ACP Uniunea Europeană vreau să vă spun că au venit de la Parlamentul European cu ceea ce se numește „huissier”, un fel de ușier care stă, care se îngrijește, îi pune președintelui scaunul, îi duce lucrurile și așa mai departe. Nu e brambureala care e la noi, ăla știa regulile care trebuie respectate, unde trebuie să-l ducă pe cutare, pe cutare dintre invitați. Deci haideți să organizăm această componentă. Vă rog, luați practica europeană și ce spunea și domnul senator, tot așa, cei care sunt în Parlament, cât stau în Parlament poartă ecuson, l-a agățat de gât, la piept, cum vreți, ca să știm cine sunt. Nemaivorbind de faptul că e un pelerinaj pe culoarele Parlamentului. Se duc unii, nu știm unde se duc, poartă câte o hârtie în mână.

Domnul Nicolae Marin: Se face diferență între angajat și vizitator, și demnitar, și miniștri, și tot.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Sigur că da. Deci, domnule secretar general adjunct, că vorbeați de chestiunea cu Regulamentul din 1999, haideți să ne uităm pe el și să punem acolo aceste chestiuni, să le discutăm și cu cei de la Cameră, să punem puțină ordine. Pentru că e foarte frumos că Parlamentul este loc de vizitat pentru turiști, asta e o chestiune, dar în afară de turiștii care vin cu grupuri organizate, sunt tot felul de persoane care-și fac treabă pe la Parlament, nu știu, se plimbă, ori sunt angajații noștri, ori de la alte instituții. Nu e normal.

Domnul Timotei Stuparu: Domnule președinte, toate chestiunile astea au fost luate în calcul acolo. Treaba este că nu se deblochează de acolo.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Am rugat-o pe doamna secretar general ca, împreună cu omoloaga dânsei de Camera Deputaților, să deblocăm situația.

Domnul Șerban-Constantin Valeca: Dar nu putem de deblocăm pe bucata noastră?

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Putem pe bucata noastră pe ceea ce... Hai să vedem, așteptăm. Eu cred că și ei sunt doritori la Cameră să pună ordine. Da, doamna senator, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Nu, în sala de plen nu intră decât senatorii.

Domnul Nicolae Marin: Bun. Dacă stabilim asta prin ședință...

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Îmi pare rău, nu intră decât senatorii, nu că are cartelă. Că, sigur, cartela e transmisibilă și în sala de plen, la Senat.

(Discuții în sală.)

Domnul Nicolae Marin: Putem s-o rezolvăm, dar tot prin decizia Biroului permanent.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Asta vă propun să decidem.

Domnul Nicolae Marin: Am o decizie a Biroului permanent în sensul în care în incinta plenului se intră doar pe bază de acea cartelă. Este o decizie a Biroului permanent și secretarul general poate să vă arate.

Domnul Ion Marcel Vela: Două la comisie și trei la grupuri.

Domnul Nicolae Marin: Nu, două la grup și una pe fiecare comisie, care e transmisibilă, așa cum a spus domnul președinte. În schimb, m-am asigurat că nu vin trei, patru, cinci dintr-un grup o dată sau dintr-o comisie tot staff-ul. Asta a fost ideea, să fie doar unul care intră prin rotație, nu contează care dintre ei.