Senator PNL: Am rezerve că va trece Guvernul Ciucă

Senatorul PNL Virgil Guran spune că are „rezerve” legate de șansele ca Guvernul Nicolae Ciucă să obțină în Parlament votul de învestitură.

„Sper sa avem Guvern, dar am rezerve ca ne vor vota aceste partide. Am discutat si cu ceilalti colegi de la PSD si USR si ei spun ca daca nu sunt parte din guvernare, nu or sa voteze”, a declarat Guran, vineri seară, la Antena 3.

Liderul PNL Florin Cîțu a afirmat după ședința BEX de vineri: "Acest Guvern va trece, veţi vedea (...) Strategia este să discutăm cu fiecare parlamentar în parte pentru a obţine voturile necesare. Ştiţi foarte bine că acum doi ani de zile când am dat jos Guvernul Dăncilă părea că nu se poate. Se discută cu fiecare parlamentar în parte".

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a spus vineri după BEX PNL că din punct de vedere matematic, dacă nu se schimbă nimic, Guvernul pe care el îl propune nu are cum să treacă în Parlament. „Sigur, aşa cum arată situaţia şi cifrele, matematic, Guvernul nu are şanse să treacă. Pe parcursul negocierilor s-a putut constata destul de multă inflexibilitate în negociere şi am realizat că probabil nu se va ajunge la un acord politic astfel încât să putem determina o majoritate care să aprobe Guvernul în Parlament”, a afirmat acesta.