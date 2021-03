Senator USR l-ar fi infectat cu coronavirus pe prefectul de Maramureș

Două persoane au fost confirmate cu COVID în urma ceremoniei de învestire a prefectului de Maramureș. Primul depistat pozitiv a fost parlamentarul USR Dan Ivan, iar apoi și Vlad Duruș, noul prefect. Parlamentarul știa de miercuri că a intrat în contact cu alți politicieni infectați, dar nu s-a izolat pentru că și-a făcut teste rapide care au ieșit negative, așa că a participat la ceremonia de învestire a noului prefect, Ulterior, amândoi au fost confirmați cu COVID-19, potrivit Digi24.

Citește și: Mircea Dinescu, dezvăluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat să fie dizident de frică. După 1989 a primit de la SRI plocoane

De 8 martie, politicienii USR Maramureș au ieșit pe stradă pentru a da flori doamnelor și domnișoarelor. După acest eveniment, parlamentarul Dan Ivan a aflat că mai mulți colegi s-au infectat, el fiind contact direct.

„Miercuri seara am aflat de pe grupurile interne ca unul dintre colegi are COVID. Am fost miercuri la 10 seara, mi-am cumpărat un test, a ieșit negativ. Din câte am înțeles eu de la DSP, care m-au contactat, mi-au explicat că un contact direct înseamnă o persoana cu care stai la mai puțin de 2 metri distanță, fără mască, timp de 15 minunte. Avand în vedere că eu nu am îndeplinit toate condițiile astea anterior de a fi testat pozitiv nu cred că este vreo problemă”, a spus senatorul USR.

Acesta a participat joia trecută la ceremonia învestire a noului prefect. Pe seară, Dan Ivan s-a simțit rău, s-a dus la spital și în urma testului PCR a ieșit pozitiv.

Noul prefect de Maramureș, Vlad Duruș, deși contact direct al parlamentarului nu s-a izolat nici el. A continuat să meargă la serviciu la prefectură. După câteva zile Vlad Duruș s-a testat și a ieșit pozitiv.

Acum, ambii politicieni sunt în izolare, iar Direcția de Sănătate Publică a demarat anchetele epidemiologice.