Senatorii și-au stabilit programul de sărbători: Vor să intre în libere încă de joi

Plenul Senatului a adoptat, marţi, programul de lucru pentru perioada 23 - 31 decembrie, propus de Biroul permanent şi aprobat de Comitetul liderilor.

Miercuri, 23 decembrie, începând cu ora 10,00, senatorii vor lucra în comisiile permanente.

Joi, 24 decembrie, între orele 9,00 şi 16,00 vor fi lucrări în comisiile permanente şi activităţi în circumscripţii electorale.

Vineri şi sâmbătă, respectiv 25 şi 26 decembrie, sunt zile libere.

De luni, 28 decembrie, şi până joi, 31 decembrie 2020, între orele 9,00 şi 16,00 sunt programate lucrări în comisiile permanente şi activităţi în circumscripţii electorale.

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a precizat că la următoarea şedinţă a Biroului permanent va lua în discuţie propunerea liderului grupului AUR, Claudiu Târziu, ca pe 24 decembrie să nu se lucreze, pentru că este ajunul Crăciunului.

"Propunerile pentru programul pe care tocmai l-am prezentat pentru a fi supus votului a fost astăzi aprobat de Biroul permanent şi aprobat de Comitetul liderilor din care aţi făcut parte. Vom propune în următorul Birou permanent discuţii pe al doilea punct ridicat de dumneavoastră, domnule senator", a precizat Dragu.

În intervenţia sa, Claudiu Târziu şi-a justificat cererea prin faptul că este "ajunul Crăciunului, suntem creştini" şi "am vrea să ne putem trăi sărbătoarea cum se cuvine".

"Ştiu că suntem boboci în Parlamentul României, noi, cei de la AUR, dar am vrea să fim respectaţi. Eu sunt liderul grupului AUR, nu am fost întrebat nici asupra programului, nici asupra componenţei comisiilor, nici asupra multor lucruri, nu am fost consultat deloc. Înţeleg că aveţi majoritatea, vă felicit pentru asta, dar vă rog, în semn de politeţe măcar, să ne întrebaţi. O singură obiecţie la program. 24 este ajunul Crăciunului, noi suntem creştini, am vrea să ne putem trăi sărbătoarea cum se cuvine, trebuie să ne pregătim pentru asta. Vă propun, dacă sunteţi de acord, ca 24 să nu se lucreze", preciza Claudiu Târziu.

