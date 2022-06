Senatorul Angel Tîlvăr: Mai puțină birocrație pentru români!

Într-o perioadă în care, criza energetică preocupă într-o măsură foarte mare consumatorii, asistăm la un fenomen care produce multă nemulțumire în rândul cetățenilor români.

În prezent, consumatorii pot încheia un contract de furnizare în foarte scurt timp, uneori în cinci minute, dar nu același lucru este valabil și atunci când se pune problema rezilierii sau renunțării la anumite servicii. Cetățenilor nu li se eliberează decât după mult timp dovada încetării imediate a contractului, obligându-i pe aceștia să se deplaseze de multe ori, timp de mai multe zile la sediile companiilor.

Criza energetică a generat în piață nevoia românilor de a modifica și renegocia contractele deja existene sau chiar de a schimba furnizorul, iar acest lucru atrage atenția asupra nevoii de a ușura procesul, care s-a dovedit a fi uneori foarte complicat și de lungă durată.

Consider că unii furnizori de utilități trebuie să fie determinați să emită documentul de reziliere de contract sau de renunțare la servicii cât mai repede cu putință.

Acest lucru, cu atât mai mult, cu cât încetarea furnizării din acel moment al eliberării actului de reziliere sau de renunțare la servicii nu absolvă de datorii contractuale consumatorul.

Eu consider că nu trebuie să fie puși pe drumuri oamenii, zile în șir, din cauza procedurilor greoaie de reziliere sau de renunțare, în condițiile în care eliminarea birocrației excesive poate fi realizată chiar prin efortul celor care o produc.

Într-o eră a digitalizării, e inadmisibil ca cetățenii să fie nevoiți să procedeze la fel cum o făceau înainte de apariția internetului, lipsind astfel minima responsabilitate față de consumator.

Consider că este de netolerat să nu protejăm sub nicio formă consumatorul, în condițiile unei crize pandemice, care a avut repercusiuni semnificative în special asupra veniturilor populației. În plus, cred că nu am valorificat suficient oportunitățile interconectării digitale ca urmare a pandemiei, fapt pe care îl constatăm astăzi.

​ Situația aceasta impune ca furnizorul să își reconsidere de urgență atitudinea față de consumator și să simplifice procedurile actuale ,în favoarea acestuia.

Este de datoria noastră să impunem furnizorilor să respecte și să vină în întâmpinarea nevoilor și problemelor consumatorului, nu să îi îngreuneze în mod deliberat procedurile contractuale.