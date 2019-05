Senatorul Cristian Chirteş: 'PNL a câştigat alegerile în aproape toate oraşele din judeţul Mureş'

Preşedintele PNL Mureş, senatorul Cristian Chirteş, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, că Partidul Naţional Liberal este cel mai important partid românesc din judeţ, după ce a câştigat alegerile în aproape toate oraşele din judeţul Mureş, potrivit agerpres.ro.

"Deşi nu este un rezultat definitiv al votului de ieri, mulţumesc mureşenilor pentru prezenţa masivă la vot. Au participat la vot peste 228.000 de mureşeni, este o prezenţă record la astfel de alegeri ceea ce arată că cetăţenii judeţului Mureş sunt interesaţi nu numai de politică, dar şi de viitorul acestui judeţ într-o lume europeană, de viitorul Europei. Numărul mare al celor care au votat arată acest lucru (...) Avem în judeţul Mureş 31 de primari, 335 consilieri locali, 10 consilieri judeţeni, organizaţii locale în 81 de localităţi, deci acest efort a fost făcut de o echipă numeroasă, care nu se vede de către oameni, dar de la mine în jos până la membrul din Apold sau din Cheţani au muncit toţi în această campanie electorală. Şi la nivel naţional a fost o campanie interesantă, puţin mai antrenantă decât eram obişnuiţi noi, românii, pentru alegerile europarlamentare, care ne arată că în continuare PNL Mureş este cel mai important partid românesc din judeţ. Am demonstrat-o prin votul pe care l-am obţinut: am câştigat toate oraşele, cu excepţia celor din zona maghiară, am câştigat la Reghin, Sighişoara, Iernut, Târnăveni, Sărmaşu, Luduş, ceea ce arată că oamenii s-au săturat de promisiuni deşarte", a declarat Cristian Chirteş.

La nivelul judeţului Mureş, PNL a obţinut peste 51.000 de voturi, adică 22,37% după numărătoarea paralelă, peste 9.500 de voturi fiind obţinute în Târgu Mureş.

Chirteş a precizat că obiectivele PNL, într-o viitoare guvernare - pe care o vede posibilă doar în urma alegerilor anticipate - sunt ca în şase luni România să intre în Spaţiul Schengen, precum şi o reconfigurare a traseului ţării pentru aderarea la moneda euro.

"Sunt obiective importante care ţin şi de modul în care membrii PNL îşi vor desfăşura activitatea la Bruxelles", a arătat liderul PNL.

Liderul PNL Târgu Mureş, Ervin Molnar, a precizat, la rândul său, că rezultatul obţinut la alegerile europarlamentare determină formaţiunea să ia o opţiune foarte serioasă în a avea un candidat propriu la Primăria Târgu Mureş la viitoarele alegeri locale.