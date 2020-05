Senatorul, Nicu Fălcoi, cere o lege pentru combaterea ambroziei: 'Sunt foarte multe persoane care suferă din cauza acestei buruieni'

Senatorul USR Timiş Nicu Fălcoi a declarat vineri, într-o conferinţă de presă online, că alături de alţi doi colegi de partid va depune săptămâna viitoare un proiect pentru modificarea legii privind combaterea ambroziei, care "nu a fost bine scrisă şi nu a reuşit să producă efecte", potrivit Agerpres.

"Sunt foarte multe persoane care suferă din cauza acestei buruieni. Am primit numeroase mesaje de la oameni care îmi cereau să facem ceva pentru a ţine sub control situaţia. Ne-am dat seama că sunt mult prea multe lucruri de schimbat în actuala lege a ambroziei şi am decis să scriem o nouă lege care să o înlocuiască pe actuala", a afirmat Nicu Fălcoi.

Senatorul a explicat că noul proiect a fost discutat cu specialişti, iar una dintre principalele cauze care au făcut ca actuala lege a ambroziei să nu fie eficientă a fost şi faptul că nu a existat o situaţie exactă a terenurilor pe care creşte această buruiană.

Citește și: Va fi obligatoriu în România! Se vor da bani

"Vom propune crearea unei hărţi cu terenurile pe care creşte ambrozia. Autorităţile care chiar au dorit să facă ceva pentru rezolvarea problemei nu puteau intra pe terenurile private pentru combaterea plantei. Noul proiect de lege va permite autorităţilor să intre şi pe aceste terenuri, la fel cum se întâmplă în cazul pestei porcine sau al gripei aviare", a adăugat senatorul USR.

El mai spune că o altă problemă a fost şi neglijarea problemei de către unele autorităţi locale ce nu au format comisiile care să se deplaseze pe teren pentru constatări.

"Soluţia la care ne-am gândit este nu să amendăm acele autorităţi locale, ci primarul. Să nu amendăm Primăria Timişoarei, de exemplu, ci pe primarul Timişoarei, ca persoană fizică", a încheiat Nicu Fălcoi.