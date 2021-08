Senatorul PNL Vlad Pufu, după ce la Buzău se va face referendum pentru alipirea comunei Țintești de oraș: 'Buzăul Mare, să nu fie Ciolacu mic'

Senatorul PNL Vlad Pufu a lansat, pe Facebook, un atac la adresa PSD și a lui Marcel Ciolacu, după ce primarul Constantin Toma a anunțat referendum pentru alipirea comunei Țintești la oraș.

"Buzăul Mare, să nu fie Ciolacu mic

Eveniment! Am aflat, în sfârșit, că primarul Toma nu este singur! De ieri, s-a dat startul unui recital de susținere din partea întâilor pesediști ai țării, dar și ai județului. Asta e bine, pentru că avem deja un adevăr pentru care am predicat două luni. Referendumul pentru unirea municipiului Buzău cu comuna Țintești este un proiect politic, asumat de Marcel Ciolacu și de PSD. Ne-a confirmat-o prin postarea de ieri. În aceste condiții, miza reușitei atinge proporții urieșești. Nu mai este doar o ambiție a primarului Toma, ci o ditamai țintă a președintelui PSD. Un pariu personal a cărui finalitate va avea implicații majore pentru o evaluare de parcurs a forței pe care Ciolacu o mai are în PSD național. Un test, posibil, de stres.

Acum totul are sens. Știm ce urmează. Buzoienii, și toți românii, vor avea parte de un bombardament mediatic dus la extrem. Așa au ajuns să facă turul televiziunilor naționale și să prezinte micul nostru referendum ca pe un cutezător drum spre Lună. Odată făcut mare, Buzăul nostru, ăsta de-l vedem noi în fiecare zi, va ajunge al 4-lea oraș din țară! Din pix! Vă dați seama cât de ușor a fost? Să vindem rețeta, zic!

Și, ca să se închidă rotund, probabil că 26 septembrie va fi propusă ca noua zi națională. Țara trebuie să tremure, iar emoția să fie mare până la sfârșit. Așadar, tot de la Buzău, odată cu referendumul, ia startul și reforma administrativă din România. Ciolacu intră frontal și dă amploare națională încercând să-l salveze pe Toma. Iși joacă puțin viitorul. Dacă, în cazul unui eșec, organizația de 80/65 la sută, care îl ține cocoțat în fruntea PSD, se dovedește că are picioare de lut, ce pretenții ar mai avea la Centru. Răni deschise înseamna vulnerabilități. Abia asta cred că este Marea Miză!

Nu voi repeta motivele pentru care PNL Buzău a dat un vot de abținere, dar să lămurim câteva lucruri, nou apărute în discursul PSD:

1. Compilați, ca într-un mixer de sunete, termeni diferiți. Reforma administrativă nu are nicio legatură cu un simplu referendum. Fie el și de unire a două localități. S-au mai făcut în țară nenumărate, iar la Buzău a mai fost, Marcel Ciolacu știe foarte bine. În 2005, era chiar prefect interimar, ocupându-se de el cu pricepere. Nu a ieșit! Așadar, cu părere de rău, acțiunea nu este istorică, și nici primarul Toma, pionier. În logica asta, pionierul a fost primarul Boșcodeală!

2. Folosiți aceleași lozinci, bazate pe simple presupuneri. Nimic bazat pe cifre, nimic elaborat, doar supoziții. Un număr neclar de locuințe pentru tineri : de la 500 la 15.000 este diferența dintre a avea economii în bancă sau portăreii la ușă. Iar despre investitorii așteptați să vină, vom mai discuta!

3. Invocați construirea unui spital municipal. O temă atât de sensibilă pentru orice buzoian. Cine vă oprește să îl faceți și acum? Un joint-venture între Primăria Buzău și Primăria Țintești, ținteștenii cu terenul, buzoienii cu investiția. Pe 50, 100 de ani! Aveți primar PSD la Buzău, primar PSD la Țintești, consiliu local majoritar în Buzău, consiliu local majoritar în Țintești, președinte PSD la Consiliul Județean, majoritate în Consiliul Județean Buzău, președinte PSD România. Ce vă mai trebuie?

Doar să vă facă cineva cunoștință și să vă apucați de treabă!", a scris Vlad Pufu.