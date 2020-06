Senatorul PSD Ion Rotaru: 'Violeta Alexandru, tupeu nemărginit'

Senatorul PSD Ion Rotaru a cerut demisia ministrului Muncii, Violeta Alexandru, la dezbaterea moţiunii simple "Opriţi-o pe 'Doamna în negru' de la Ministerul Şomajului şi Prăbuşirii Sociale", acuzând-o că nu majorează pensiile şi alocaţiile copiilor, potrivit Agerpres.

"Este absolut surprinzătoare poziţia pe care a adoptat-o doamna ministru al Muncii, în condiţiile în care a fost invitată aici la Parlament nu să ne sfideze, nu să ne jignească, nu să ne apostrofeze, nu să pună în derizoriu munca noastră, ca parlamentari, şi instituţia Parlamentului şi, dintr-un respect minim, ar fi trebuit să procedeze ca atare. Dar se pare că nu numai ocupantul locului de la Cotroceni stăpâneşte adevărul absolut. Şi doamna ministru are soluţii la toate, are şi tupeu nemărginit şi lucrul acesta l-a dovedit nu numai aici, în Parlament, prin atitudinea pe care-a avut-o astăzi, o dovedeşte în fiecare zi prin atitudinea pe care o are faţă de toţi salariaţii, angajaţii, colaboratorii, colegii pe care îi are, indiferent de funcţia pe care o ocupă la diverse niveluri ale instituţiilor Ministerului Muncii", a afirmat Rotaru, preşedintele Comisiei pentru muncă din Senat.

Referindu-se la dublarea alocaţiilor pentru copii, Rotaru se întreabă de ce anul trecut era "un drept constituţional" pentru care PNL a insistat şi anul acesta decizia trebuie contestată la Curtea Constituţională.

PSD o acuză pe ministrul Alexandru că "a organizat" deplasarea lucrătorilor sezonieri români la muncă în străinătate, în condiţiile stării de urgenţă impusă de pandemie.

"Aş încheia cu capitolul care ţine de încălcarea grosolană a restricţiilor impuse de propriul guvern privind deplasarea în siguranţă şi respectarea normelor sanitare în perioada de pandemie, când dumneavoastră, Ministerul Muncii, alături de Ministerul Afacerilor Interne, aţi permis şi chiar aţi organizat sau pur şi simplu aţi muşamalizat deplasarea muncitorilor sezonieri din zone contaminate pentru muncile agricole din Germania, sfidându-i pur şi simplu pe cetăţenii oneşti cărora nu le era permisă deplasarea în această perioadă", a adăugat Rotaru.

Senatorul susţine că ministrul Muncii "se află de 7 luni la guvernare, iar pe România normală scrie dezastru".

"Nu mai furaţi prin firmele de casă şi veţi avea bani pentru majorarea alocaţiilor şi a pensiilor şi, nu în ultimul rând, nu mai minţiţi, guvernanţi şi nici dumneavoastră, doamna ministru. Doamna ministru, aţi fost respinsă de Parlament de trei ori, cred că vă faceţi dumneavoastră un mic serviciu şi un imens serviciu pentru ţară dacă plecaţi acasă", a mai spus Rotaru.

Moţiunea simplă iniţiată de social-democraţi împotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, este dezbătută, marţi, în plenul Senatului.