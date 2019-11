Senatorul USR, Radu Mihail: Oameni din Diaspora ar putea fi candidați la alegerile locale

Senatorul USR de Diaspora, Radu Mihail, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că USR are o idee nouă pentru alegerile locale, anume să aducă oameni din Diaspora care să candideze în orașele din care provin. Dacă nu doresc să candideze, pot recomanda sau pot face campanie pentru altcineva.

„Am un coleg, Dan Enache, este în Elveția, care a spus stai puțin, e un lucru pe care-l putem face pentru România, Diaspora îl poate face pentru România, și atunci, a inițiat acest program, se cheamă Local Diaspora, unde ne propunem, în primul rând, să indentificăm oameni care ar vrea să candideze, consilieri sau primari, în localitățile de unde provin. Un exemplu pe care-l avem deja, avem un coleg care este tânăr pensionar în Spania, nu are dependență financiară în niciun fel, în România sau la el în localitate, vrea să candideze la el în Hunedoara, în comuna de unde e. Dacă nu găsim oameni care vor, în anumite localități, îi întrebăm pe oamenii de acolo, care sun în Diaspora, recomandă-ne pe cineva din satul sau orașul tău, pe care l-ai vedea candidând”, a declarat senatorul de Diaspora, Radu Mihail, pentru MEDIAFAX.

O altă variantă ar fi ca diasporenii să ajute candidatul pe care îl susțin, în campanie.

„Dacă nici asta nu merge, ai putea să mergi tu, om din Diaspora, în campanie, să-i ajuți în campanie pe candidații pe care-i consideri interesanți, și dacă nici asat nu poți să faci, pentru că ai viață familială care nu-ți permite, ai putea să sponsorizezi un candidat pe care îl alegi. Dăm să-ți alegi ce candidat ai vrea să sponsorizezi”, a completat senatorul.

Radu Mihail a spus că ideea proiectului a venit în urma vizitelor în afara țării, în care românii din Diaspora și-au prezentat interesul pentru a se implica în alegerile locale din țară.

„În întâlnirile pe care le-am avut cu oamenii de afară, am avut plăcerea să întâlnim compatrioți care ne-au spus hotărâr că ei vor să se întoarcă în satele lor din România și să candideze din România. Am întâlnit o doamnă foarte plină de voință, care are comuna în Galați, unde vrea să emargă, și ne întrebau, hai, cum facem, ce ne poate îndruma, ce ne poate forma, să știm despre ce este vorba și să mergem să facem campanie, să facem treabă”, a mai zis senatorul USR.

Acesta a mai spus că acest subiect a fost discutat cu oamenii din USR și din alianță, întâi, după care se va extinde și le vor explica oamenilor din afara țării ce pot face pentru a se implica în viața locală din țară.