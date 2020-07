Senatul a adoptat proiectul UDMR privind stabilirea alegerilor locale pe data de 27 septembrie şi a respins iniţiativa Guvernului cu acelaşi obiect

Senatul a adoptat, marţi, ca prim for sesizat, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 pe 27 septembrie, iniţiativa fiind a UDMR. Propunerea legislativă, aflată în procedură de urgenţă, urmează să fie dezbătută şi votată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional. În schimb, propunerea legislativă privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din acest an, iniţiată de Guvern, a primit vot de respingere, anunță news.ro.

Au fost 81 de voturi „pentru”, opt voturi „împotrivă” şi 39 de abţineri, pentru proiectul iniţiat de UDMR.

Comisia juridică a Senatului a adoptat raport de admitere, cu amendamente admise şi respinde la propunere legislativă privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, iniţiată de senatorul UDMR Cseke Attila-Zoltan şi deputatul UDMR Benedek Zacharie.

Proiectul stabileşte ca data alegerilor locale să fie 27 septembrie.

Data de 27 septembrie este rezultatul unei dezbateri publice şi al poziţionării majorităţii formaţiunilor politice, a subliniat Cseke Attila, liderul grupului UDMR din Senat, potrivit unui comunicat de presă al Uniunii.

„După cum este cunoscut, în contextul epidemiologic actual, Parlamentul a votat prelungirea mandatelor aleşilor locali, cel târziu până la 1 noiembrie, dată până la care trebuie organizate alegerile locale şi trebuie constituite noile consilii locale şi judeţene”, arată sursa citată.

A fost admis un amendament al senatorilor PSD Şerban Nicolae şi Radu Oprea care prevede că partidele vor putea folosi şi subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea campaniei electorale

„La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţiile partidelor politice pentru campania electorală prevăzute la art. 30 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot proveni şi din sursa de finanţare prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, arată amendamentul social-democraţilor la proiectul de lege.

De asemenea, „În cazul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare partid politic utilizează câte un cont bancar distinct”, conform unui alt amendament admis de Comisia juridică la raportul de adoptare pentru iniţiativa legislativă..

Un alt amendament admis, formulat de senatorul PSD Radu Preda şi senatorul neafiliat Doru Bădulescu, permite partidelor care nu au grupuri parlamentare să aibă reprezentanţi în secţiile de votare.

„În a treia etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completrează cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi electorale care au ca membri cel puţin 6 senatori sau 10 deputaţi”, arată amendamentul admis.

Proiectul este în procedură de urgenţă în Parlament, Senatul fiind primul for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

Pe de altă parte, Senatul a respins, marţi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora, iniţiat de Guvern.

Comisia juridică a Senatului a respins, marţi, amendamentul USR care prevedea ca alegerile locale să se desfăşoare timp de două zile, pe 26 şi 27 septembrie, pentru a evita aglomeraţia în secţiile de votare şi pentru a respecta normele sanitare impuse de autorităţi de prevenire a infectării cu noul coronavirus. De asemenea comisia juridică a Senatului a adoptat un raport de respingere cu amendamente respinse pentru această iniţiativă legislativă.

Alianţa USR-PLUS a transmis că PSD refuză să respecte normele de protejare a populaţiei, iar parlamentarii USR vor redepune amendamentul atunci când proiectul de lege va ajunge la Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.