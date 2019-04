Senatul a numit-o pe Mirela Nistoroiu vicepreședinte al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor

Senatul a numit-o, miercuri, pe Mirela Nistoroiu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pe un mandat de cinci ani. Propunerea a fost făcută de Partidul Social Democrat, potrivit mediafax.

Senatorii au aprobat numirea Mirelei Nistoroiu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu 73 de voturi „pentru”, 32 de voturi „împotrivă” și o abținere. Votul a fost secret, electronic.

După vot, Mirela Nistoroiu a depus jurământul în plenul Senatului.

Senatorul USR George Dircă a declarat că Mirela Nistoroiu nu este potrivită pentru a fi numită în această funcție și a cerut ca Senatul să nu voteze propunerea, deoarece partidele de opoziție nu știau de acest demers. Propunerea a fost însă respinsă.

„Astăzi cu puțin timp înainte de a ne întâlni în plen a avut loc și audierea în cadrul comisie și am constat că doamnă care se adfla astăzi în față noastră, candidatul pentru funcția de vicepreședinte al acestei autorități, nu îndeplinește condițiile legale. Avem legea 102, avem articolul 6 al/2, teză finală, care spune foarte clar că atât vicepresdintele cât și președintele acestei instituții trebuie să îndeplinească o condiție esențială, anume să aibă o bună reputație profesională și cunoștințe temeinice privind administrarea datelor cu caracter personal. Avem în acest moment un candidat care nu are în fișa postului pe care am consultat-o astăzi, nu are atribuții în a administră date cu caracter personal, nu are niciun curs de pregătire în ceea ce privește datele cu caracter personal, nu a publicat vreun articol științific privind datele cu caracter personal, În afară de vocea și de talentul dumneai, nu o recomanda nimic pentru această funcție. E inadmisibil că în astfel de funcții publice să ajungem să avem un vicepreședinte care bănuiesc ca în calitatea pe care a avut-o de consilier parlamentar a lucrat cu date cu caracter personal, a acoperit un chenar gri, semnăturile pe care noi le aplicăm pe rapoartele pe care le emite asfel de comisii”, a susținut Dircă, în plenul Senatului.

Mirela Nistoroiu a fost consilier parlamentar din anul 2005.