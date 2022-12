Seneca, cu John Malkovich, un documentar despre Boris Becker şi serialul The Swarm, proiectate la Berlinala 2023

Organizatorii Berlinalei 2023 au anunţat marţi mai multe titluri care vor fi proiectate în afara competiţiei în diverse secţiuni ale festivalului, cele mai multe în cadrul secţiunii Berlinale Special.În plus faţă de filmul "Seneca" şi documentarul despre Boris Becker, proiecţiile speciale de la Berlin vor include premiera europeană a filmului canadian "Infinity Pool", regizat de Brandon Cronenberg şi în care rolurile principale sunt interpretate de Mia Goth şi Alexander Skarsgard; filmul "Tar", de Todd Field, care a avut premiera la Veneţia; thrillerul japonez "#Mannhole", de Kazuyoshi Kumakiri; şi lungmetrajul animat "Loriot's Great Cartoon Revue", regizat de Peter Geyer despre artistul german pluridisciplinar Vicco von Bulow, cunoscut şi sub numele de Loriot."The Swarm", primul titlu anunţat în secţiunea Berlinale Series, este un serial TV aşteptat cu nerăbdare în Europa şi realizat de un producător recompensat cu mai multe premii Emmy, Frank Doelger. Serialul are la bază bestsellerul omonim, un thriller ecologic publicat de scriitorul Frank Schatzing şi produs de Beta Film şi postul german de televiziune ZDF. În acest roman, omenirea este ameninţată de o apocalipsă provocată de poluare, iar vieţuitoarele din oceane încep să atace oamenii de pe întreaga planetă.Organizatorii Berlinalei au anunţat şi primele opt titluri selectate în secţiunea Forum: "Concrete Valley", de Antoine Bourges, "Dearest Tan", de Fiona Tan, "Horse Opera", de Moyra Davey, "Mammalia", de Sebastian Mihăilescu, "Notes from Eremocene", de Viera Cakanyova, "This is the End", de Vincent Dieutre, "Yero's Calls from Moscow", de Luis Alejandro, şi "The Trial", de Ulises de la Orden.Cea de-a 73-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin va avea loc în perioada 16-26 februarie.